لحظة تفجير الاحتلال منازل اللبنانيين في الجنوب (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة لحظة تفجير قوات الاحتلال الإسرائيلية لعدة مبان سكنية في جنوب لبنان.

ويُسمع في التسجيل الذي تم تداوله الأربعاء، صوت جندي إسرائيلي وهو يعد تنازليا قبل التفجير، لتعقب ذلك سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.

ويكشف تفخيخ المباني بشكل مسبق أنها لم تكن تشكل تهديدا أمنيا لقوات الاحتلال، حيث دخل الجنود، ووضعوا المتفجرات، ثم غادروا المكان.

وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، تم تداول العديد من الفيديوهات التي تكشف استهداف قوات الاحتلال لمبان سكنية وبنى تحتية.