إسبانيا تمنع مشاركة إسرائيل في أحد أكبر معارض الصناعات الدفاعية

أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس، قرارها بمنع مشاركة إسرائيل وشركاتها في المعرض الدولي الرابع للدفاع والأمن (FEINDEF)، المقررة إقامته في العاصمة مدريد عام 2025.

وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الدفاع الإسبانية، أمبارو فالكارسي، في بيان رسمي، أن “إسرائيل أو أي شركة إسرائيلية لن تشارك في المعرض بصفة مؤسسية”.

“لا يمكن تجاهل ما يجري”

وأكدت فالكارسي أن إسبانيا تسعى لدعم السلام والأمن في كل من فلسطين ولبنان، وتلتزم بالقانون الإنساني الدولي، مضيفةً أن “المعرض لا يمكن أن يقف متجاهلًا هذا الأمر”.

وأشارت إلى أن قرار استبعاد إسرائيل جاء احتجاجًا على “الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان”، فضلًا عن حادثة مهاجمة جنود إسرائيليين لمجموعة دولية، من بينها مواطنون إسبان، في الضفة الغربية.

ويعتبر معرض (FEINDEF)، من أكبر 10 معارض دفاعية على مستوى العالم، وسيقام في مدريد من 12 إلى 14 مايو/أيار 2025، ومن المتوقع أن يضم أكثر من 400 شركة دفاعية من مختلف دول العالم.