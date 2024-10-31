إسرائيل تعتقل جرّاحا من أطباء بلا حدود خلال اقتحامها مستشفى بشمال غزة

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الدكتور محمد عبيد وهو أحد الأطباء العاملين بمستشفى شمال غزة، خلال اقتحامها للمستشفى يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكدت المنظمة أن إسرائيل اعتقلت محمد عبيد، وهو جراح عظام من أطباء بلا حدود يعمل بمستشفى كمال عدوان في شمال غزة، خلال اقتحامها المستشفى، وقالت المنظمة “نشعر بقلق بالغ لاعتقال زميلنا”.

وطالبت المنظمة بضمان سلامته وقالت “نطالب بسلامة وحماية زميلنا وجميع العاملين في المجال الطبي بغزة، الذين يعملون في ظل ظروف مستحيلة ويواجهون أعمال عنف مروعة أثناء محاولتهم تقديم الرعاية الصحية”.

قصف المستشفى

واليوم الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي، الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان، بشمال قطاع غزة؛ مما تسبب في أضرار كبيرة وإصابة 4 أفراد من الطواقم الطبية بحروق.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن الجيش الإسرائيلي استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان الذي يحتوي على ما بقي من أدوية ومستهلكات طبية؛ مما ألحق بها أضرارا كبيرة.

احتجزت القوات الإسرائيلية زميلنا د. محمد عبيد مع عدة أفراد من الطاقم الطبي من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. طلبنا رسميًا معلومات حول احتجازه ونطالب بسلامته وحمايته، هو وجميع الطاقم الطبي في غزة.https://t.co/g2uJfocrdx — منظمة أطباء بلا حدود (@msf_arabic) October 31, 2024

وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية، حماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.

من جانبه، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية، إنّ قصفًا إسرائيليًّا متواصلًا استهدف محيط المستشفى طوال ساعات الليل، وإن 4 من الكوادر أصيبوا بحروق جراء قصف الطابق الثالث.

النيران في أقسام بها جرحى

وأشار إلى أن قصف المستشفى تسبب في اشتعال النيران في أقسام فيها جرحى ومستلزمات طبية، وقال “اضطررنا لترك مرضى وجرحى يموتون بسبب توقف العمليات الجراحية”.

وأكد أن الوضع داخل المستشفى كارثي، وقال “طالبنا بإدخال سيارات الإسعاف لنقل الجرحى، لكن دون جدوى”.