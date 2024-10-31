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استشهاد فتى وشاب جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس (فيديو)

قامت جرافات الاحتلال بتجريف وتدمير البنية التحتية لمخيم نور شمس
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31/10/2024

استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي، والشاب عبد العزيز أبو سمن، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، الجزيرة مباشر، بإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال ساحة مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وقالت إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم.

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اقتحام طولكرم

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية، عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها 3 جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة وجابت شوارعها الرئيسية، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وذكرت أن آليات الاحتلال، جرفت محيط دوار، عند مدخل مخيم نور شمس ودمرت البنية التحتية في المكان، كما جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

قوات جيش الاحتلال خلال اقتحام سابق لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية (رويترز)

الفصائل تتصدى للاقتحام

من جانبها، ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تصدت لقوات الاحتلال في محيط طولكرم بالالتحام معها وتفجير عبوات ناسفة في طريق الآليات الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة القماومة الإسلامية حماس، في بيان “بعد اكتشاف وحدة خاصة، قام  مجاهدونا بالالتحام معهم من النقطة صفر في محيط مخيم طولكرم، وأمطروهم بصليات كثيفة من الرصاص مما أدى إلى انسحابهم”.

تفجير عبوات ناسفة

وأشارت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان منفصل إلى أنها فجرت عبوتين ناسفتين في طريق جرافة عسكرية في مخيم نور شمس خلال اقتحام قوات الاحتلال.

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى -طولكرم ، من الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان إن مجاهدي “كتائب شهداء الأقصى- مخيم نور شمس ومجموعة الشهيد معتصم العلي، تصدوا لقوات الاحتلال في أحد المحاور بمخيم نور شمس”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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