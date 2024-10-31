استشهاد فتى وشاب جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس (فيديو)

استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي، والشاب عبد العزيز أبو سمن، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم لمدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، الجزيرة مباشر، بإصابة عدد من الفلسطينيين، جراء قصف طائرات الاحتلال ساحة مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وقالت إن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم.

#شاهد | لحظة تفجير عبوة بقوات الاحتلال في مخيم نور شمس واستهدافهم بوابل كثيف من الرصاص صباح اليوم. pic.twitter.com/7MCbWezQve — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024

اقتحام طولكرم

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية، عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها 3 جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة وجابت شوارعها الرئيسية، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

#شاهد | آثار تدمير الاحتلال للبنية التحتية أمام مخيم نور شمس بطولكرم حيث يواصل الاحتلال عدوانه على المخيم من ساعات الفجر pic.twitter.com/CefcC5TE5Z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024

وذكرت أن آليات الاحتلال، جرفت محيط دوار، عند مدخل مخيم نور شمس ودمرت البنية التحتية في المكان، كما جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع أصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

الفصائل تتصدى للاقتحام

من جانبها، ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تصدت لقوات الاحتلال في محيط طولكرم بالالتحام معها وتفجير عبوات ناسفة في طريق الآليات الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة القماومة الإسلامية حماس، في بيان “بعد اكتشاف وحدة خاصة، قام مجاهدونا بالالتحام معهم من النقطة صفر في محيط مخيم طولكرم، وأمطروهم بصليات كثيفة من الرصاص مما أدى إلى انسحابهم”.

#متابعة | مصادر صحفية: ارتقاء الشابين عبد العزيز محمود أبو سمن وأحمد عصام فحماوي في قـصف للاحتلال على مخيم نور شمس شرق طولكرم pic.twitter.com/SH40XIcNqd — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 31, 2024

تفجير عبوات ناسفة

وأشارت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، من الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان منفصل إلى أنها فجرت عبوتين ناسفتين في طريق جرافة عسكرية في مخيم نور شمس خلال اقتحام قوات الاحتلال.

من جانبها، قالت كتائب شهداء الأقصى -طولكرم ، من الجناح العسكري لحركة فتح، في بيان إن مجاهدي “كتائب شهداء الأقصى- مخيم نور شمس ومجموعة الشهيد معتصم العلي، تصدوا لقوات الاحتلال في أحد المحاور بمخيم نور شمس”.