الأخبار|الولايات المتحدة

المقاطعة تهوي بأرباح “أمريكانا للمطاعم” بـ54% في الربع الثالث من العام

نجاح ملحوظ لحملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في العديد من الدول العربية
نجاح ملحوظ لحملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل في العديد من الدول العربية (رويترز)
31/10/2024

كشفت شركة “مطاعم أمريكانا” العالمية، أن صافي ربحها للربع الثالث انخفض بنحو 54.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جراء مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقالت الشركة العالمية، التي تشغل علامات تجارية أمريكية لمطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، إن صافي ربحها للربع الثالث من العام انخفض، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية.

ناشطون من حركة مقاطعة إسرائيل يتظاهرون في باريس (غيتي)

انخفاض الأرباح

وأشارت الشركة التي تشغل علامات تجارية من بينها (كنتاكي وكرسبي كريم وبيتزا هت) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، إنها حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وبلغت إيرادات أمريكانا للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 1.61 مليار دولار، بانخفاض 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن “الوضع الجيوسياسي الإقليمي الراهن والتباطؤ في الطلب الاستهلاكي” أثّر في نمو إيراداتها”، بحسب البيان.

وشركة أمريكانا مدرجة في السعودية وأبو ظبي، وقد انخفضت أسهمها بـ24% هذا العام.

انخفاض أرباح شركة مطاعم أمريكانا العالمية (رويترز)

حملات المقاطعة

واستهدفت حملات مقاطعة في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة العام الماضي العلامات التجارية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة هجومها المستمر على غزة ولبنان والضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن مصادر-لم تسمّها- في مارس/آذار، قولها إن المقاطعة أثرت في مجموعة خليجية عملاقة للبيع بالتجزئة تدير ستاربكس في المنطقة؛ مما حمل الشركة على شطب أكثر من ألفي وظيفة.

وقالت ستاربكس في يناير/كانون الثاني إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ألحقت ضررا بأعمالها في المنطقة وجعلتها غير قادرة على تحقيق توقعات السوق المتعلقة بنتائج الربع الأول.

كما واجهت العلامات التجارية للمشروبات الغازية الأمريكية، التي ينظر إليها البعض باعتبارها رموزا للولايات المتحدة، تحديات في العام الماضي مع هبوط مبيعات كوكاكولا في مصر وتوقف النمو الإقليمي السريع لمنافستها بيبسي.

متظاهرة تشارك في مسيرة لدعم الفلسطينيين في غزة -لندن 3 أغسطس (رويترز)
المصدر : رويترز

إعلان