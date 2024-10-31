المقاطعة تهوي بأرباح “أمريكانا للمطاعم” بـ54% في الربع الثالث من العام

كشفت شركة “مطاعم أمريكانا” العالمية، أن صافي ربحها للربع الثالث انخفض بنحو 54.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جراء مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقالت الشركة العالمية، التي تشغل علامات تجارية أمريكية لمطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، إن صافي ربحها للربع الثالث من العام انخفض، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية.

انخفاض الأرباح

وأشارت الشركة التي تشغل علامات تجارية من بينها (كنتاكي وكرسبي كريم وبيتزا هت) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، إنها حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

وبلغت إيرادات أمريكانا للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 1.61 مليار دولار، بانخفاض 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

🇵🇸 Amazing! Our Irish Artists’ Pledge to Boycott Israel has reached 2,000 signatories! We are proud of such serious solidarity with the Palestinian people and this total rejection of Israeli apartheid.

Artists sign up ➡️ https://t.co/xz0jbXEDzv#BDS is UNSTOPPABLE! #FreePalestine pic.twitter.com/tU2x3ai9yA — IPSC (@ipsc48) February 10, 2024

وقالت الشركة إن “الوضع الجيوسياسي الإقليمي الراهن والتباطؤ في الطلب الاستهلاكي” أثّر في نمو إيراداتها”، بحسب البيان.

وشركة أمريكانا مدرجة في السعودية وأبو ظبي، وقد انخفضت أسهمها بـ24% هذا العام.

حملات المقاطعة

واستهدفت حملات مقاطعة في العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة العام الماضي العلامات التجارية الأمريكية احتجاجا على الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة هجومها المستمر على غزة ولبنان والضفة الغربية.

ونقلت رويترز عن مصادر-لم تسمّها- في مارس/آذار، قولها إن المقاطعة أثرت في مجموعة خليجية عملاقة للبيع بالتجزئة تدير ستاربكس في المنطقة؛ مما حمل الشركة على شطب أكثر من ألفي وظيفة.

🇵🇸 Trade Unionists for Palestine – Join the Trade Union bloc – Saturday 2 November 🇵🇸 Join the national march for Palestine this Saturday 2 November in London. Bring your union banners and flags! Trade union bloc meeting from 11:30AM Whitehall, Richmond Terrace, SW1A 2AS pic.twitter.com/nylhHsPa6R — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) October 30, 2024

وقالت ستاربكس في يناير/كانون الثاني إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، ألحقت ضررا بأعمالها في المنطقة وجعلتها غير قادرة على تحقيق توقعات السوق المتعلقة بنتائج الربع الأول.

كما واجهت العلامات التجارية للمشروبات الغازية الأمريكية، التي ينظر إليها البعض باعتبارها رموزا للولايات المتحدة، تحديات في العام الماضي مع هبوط مبيعات كوكاكولا في مصر وتوقف النمو الإقليمي السريع لمنافستها بيبسي.