المقاطعة تهوي بأرباح “أمريكانا للمطاعم” بـ54% في الربع الثالث من العام

كشفت شركة “مطاعم أمريكانا” العالمية، أن صافي ربحها للربع الثالث انخفض بنحو 54.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي جراء مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية احتجاجًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقالت الشركة العالمية، التي تشغل علامات تجارية أمريكية لمطاعم الوجبات السريعة في الشرق الأوسط، أمس الأربعاء، إن صافي ربحها للربع الثالث من العام انخفض، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسط مقاطعة المستهلكين بالمنطقة للعلامات التجارية الأمريكية.

وأشارت الشركة التي تشغل علامات تجارية من بينها (كنتاكي وكرسبي كريم وبيتزا هت) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، إنها حققت صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.

وبلغت إيرادات أمريكانا للأشهر التسعة الأولى من 2024 نحو 1.61 مليار دولار، بانخفاض 15.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

