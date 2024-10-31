أكسيوس: إيران تخطط لهجوم مباغت على إسرائيل من الأراضي العراقية

كشفت مصادر استخباراتية إسرائيلية عن معلومات تشير إلى استعدادات إيرانية لشن هجوم على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي العراقية. وفقاً لما أورده موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، الخميس، قد يأتي هذا الهجوم المحتمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت التقديرات الاستخباراتية إلى أن الهجوم المرتقب قد يعتمد على استخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، مما يشير إلى حجم التهديد المحتمل.

ويرى محللون أن لجوء إيران إلى تنفيذ الهجوم عبر الجماعات المسلحة الموالية لها في العراق قد يكون محاولة لتفادي رد إسرائيلي مباشر على أراضيها، خاصة بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت مواقع استراتيجية داخل إيران.

وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، والذي تفاقم مع اندلاع الحرب على غزة. فقد شنت الطائرات الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، غارات على مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.

جاء ذلك بعدما شنت إيران أكثر من 200 صاروخ باتجاه إسرائيل مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ردا على قيام إسرائيل باغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وفي رد فعل على الضربات الإسرائيلية، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن بلاده “ستستخدم كافة الوسائل المتاحة” للرد، مما يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.