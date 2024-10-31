بعد زلة لسان بايدن.. ترامب يرد على الرئيس الأمريكي من داخل شاحنة قمامة (شاهد)

جلس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، وراء مقود شاحنة لجمع القمامة من أجل الإجابة عن أسئلة الصحفيين، مع خروج حملته الرئاسية عن مسارها عقب تعليق للرئيس جو بايدن وصف فيه أنصار المرشح الجمهوري بأنهم “قمامة”.

ورغم أن ترامب سبق أن وصف خصومه السياسيين بالوصف ذاته، فإنه كان جاهزا لاستغلال زلة لسان بايدن، حيث صعد إلى داخل مقصورة شاحنة لجمع القمامة تحمل شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” كانت تنتظره في مطار في ويسكونسن للإجابة عن أسئلة الصحفيين.

زلة لسان بايدن

وكان الفكاهي توني هينشكليف قد وصف بورتوريكو بأنها “جزيرة عائمة من القمامة”، في تصريحات نأى ترامب بنفسه عنها.

ولكن بايدن بقوله ردًّا على ذلك -خلال مكالمة انتخابية الثلاثاء- “القمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره”، منح ترامب الفرصة لأداء دور الضحية.

وقال ترامب “هل تعجبكم شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريما لكامالا وجو بايدن”.

وأضاف في وقت لاحق خلال تجمع انتخابي في غرين باي “لا يمكنك أن تكون رئيسا إذا كنت كارها للشعب الأمريكي، وأنا أعتقد أنهما كذلك”.

هاريس: حان الوقت لنتكاتف

في هذه الأثناء، زارت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ولاية كارولاينا الشمالية ثم ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن، حيث ركزت على ثلاث من الولايات السبع الحاسمة التي يمكن أن تحدد من سيفوز في الانتخابات الأكثر تقاربا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث.

وفي ماديسون بولاية ويسكونسن، قالت لأنصارها “الناس منهكون ويريدون أن يتوقف تبادل الاتهامات. حان الوقت لكي نبدأ بالتكاتف كشعب واحد”.

وأدلى أكثر من 57 مليون ناخب بأصواتهم بالفعل عن طريق التصويت المبكر أو عبر البريد، وهو ما يزيد على ثلث إجمالي الأصوات في عام 2020.