بيل كلينتون: حماس تجبر إسرائيل على قتل المدنيين في غزة (فيديو)

في تصريح مثير للجدل، اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن حركة حماس “تجبر إسرائيل على قتل المدنيين في حال أرادت الدفاع عن نفسها”.

وقال كلينتون خلال مؤتمر في ولاية ميشيغان الأمريكية، الخميس، إن المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، كان سكانها من أكثر المجتمعات الإسرائيلية دعماً للصداقة مع الفلسطينيين وحل الدولتين، وقد تعرضت لهجمات وصفها بـ”الوحشية” من قبل حماس.

ورغم “تفهمه” لمشاعر الشباب الفلسطيني والعربي الأمريكي الذين يرون أن أعداداً كبيرة من الضحايا قد سقطت في العدوان الإسرائيلي على غزة، حاول كلينتون تسليط الضوء على معاناة الإسرائيليين الذين يدعمون “التعايش السلمي”. وأكد أن الانتقادات التي تتعلق بعدد الضحايا المدنيين قد تبدو منطقية حتى يواجه الشخص نفس الموقف الذي يهدد حياته وحياة أسرته.

ومتبنيا الرواية الإسرائيلية، تساءل كلينتون: “ماذا ستفعل لو كان الأمر متعلقًا بعائلتك؟ ولم تكن قد فعلت شيئًا سوى دعم الوطن للفلسطينيين، وفي ليلة واحدة جاءوا لأخذك وذبحوا الناس في قريتك”.

وزعم أن حماس، تتعمد التمركز بين المدنيين، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا خلال الحرب.

Donald Trump is going around telling Michigan Muslims he'll end the war, be the peace president, and how pro-Muslim (!) he is. Meanwhile, Dems sent Bill Clinton to lecture Michigan Muslims on how it's all Hamas's fault that Israel is massacring kids and killing civilians holding… https://t.co/rsL6pVWbwy — Mehdi Hasan (@mehdirhasan) October 31, 2024

انتقادات

وقال الإعلامي المسلم مهدي حسن، إن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يجول في ميشيغان مخاطباً المسلمين بوعود بإنهاء الحرب، وادعاءات بأنه سيكون “رئيس السلام”، مع تأكيده على مواقفه المؤيدة للمسلمين.

وأضاف: في المقابل، أرسل الحزب الديمقراطي الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى ميشيغان لمخاطبة المسلمين هناك، ليلقي في خطابه اللوم على حركة حماس فيما يتعلق بقتل إسرائيل للأطفال والمدنيين الذين يرفعون الرايات البيضاء”.

وختم حسن تغريدته بالقول إنه بغض النظر عما إذا كان الديمقراطيون سيخسرون ولاية ميشيغان أم لا، فإنهم في هذه المرحلة “يستحقون” خسارة الولاية.

وميشيغان هي ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية، وهي من الولايات المتأرجحة التي قد تحسم الانتخابات، وتضم جزءًا كبيرًا من الناخبين الأمريكيين العرب.

ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته يو إس إيه توداي/جامعة سافولك، لا تزال نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق ترامب في تعادل في الولاية مع بقاء خمسة أيام فقط قبل يوم الانتخابات.