بيل كلينتون: حماس تجبر إسرائيل على قتل المدنيين في غزة (فيديو)

في تصريح مثير للجدل، اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون أن حركة حماس “تجبر إسرائيل على قتل المدنيين في حال أرادت الدفاع عن نفسها”.

وقال كلينتون خلال مؤتمر في ولاية ميشيغان الأمريكية، الخميس، إن المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، كان سكانها من أكثر المجتمعات الإسرائيلية دعماً للصداقة مع الفلسطينيين وحل الدولتين، وقد تعرضت لهجمات وصفها بـ”الوحشية” من قبل حماس.

ورغم “تفهمه” لمشاعر الشباب الفلسطيني والعربي الأمريكي الذين يرون أن أعداداً كبيرة من الضحايا قد سقطت في العدوان الإسرائيلي على غزة، حاول كلينتون تسليط الضوء على معاناة الإسرائيليين الذين يدعمون “التعايش السلمي”. وأكد أن الانتقادات التي تتعلق بعدد الضحايا المدنيين قد تبدو منطقية حتى يواجه الشخص نفس الموقف الذي يهدد حياته وحياة أسرته.

ومتبنيا الرواية الإسرائيلية، تساءل كلينتون: “ماذا ستفعل لو كان الأمر متعلقًا بعائلتك؟ ولم تكن قد فعلت شيئًا سوى دعم الوطن للفلسطينيين، وفي ليلة واحدة جاءوا لأخذك وذبحوا الناس في قريتك”.

وزعم أن حماس، تتعمد التمركز بين المدنيين، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا خلال الحرب.

Donald Trump is going around telling Michigan Muslims he'll end the war, be the peace president, and how pro-Muslim (!) he is.

Meanwhile, Dems sent Bill Clinton to lecture Michigan Muslims on how it's all Hamas's fault that Israel is massacring kids and killing civilians holding… https://t.co/rsL6pVWbwy

— Mehdi Hasan (@mehdirhasan) October 31, 2024