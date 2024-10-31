شاهد: مظاهرات لليهود الحريديم في قلب إسرائيل رفضا للتجنيد

تظاهر عشرات من المستوطنين الحريديم، اليوم الخميس، أمام مقر التجنيد في تل هشومير بالقرب من مدينة تل أبيب، احتجاجاً على قرارات التجنيد الإجباري التي تشملهم.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن التظاهرة شهدت مواجهات بين “الحريديم” وقوات الشرطة التي قامت بتوقيف أحد المتظاهرين للاشتباه في مهاجمته لعناصرها.

وخلال الاحتجاجات، قام المتظاهرون بأعمال شغب، حيث هتفوا “نازيون” في وجه الشرطة وأغلقوا الطريق الرئيسي في البلدة، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تعليق رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، على الأزمة الداخلية حول قانون تجنيد الحريديم. وأثناء جولة ميدانية على الحدود اللبنانية، دعا هاليفي إلى زيادة عدد جنود الجيش من قوات الاحتياط والقوات النظامية، بحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.

كم تبلغ نسبة الحريديم بين سكان إسرائيل؟

ويشكل “الحريديم” نحو 13 % من سكان إسرائيل البالغ عددهم حوالي 10 ملايين نسمة، وقد اعترضوا بشدة على فرض التجنيد الإجباري عليهم.

ولطالما امتنع “الحريديم” عن الخدمة العسكرية، حيث يعتبرون أنفسهم مكرسين لدراسة التوراة في المعاهد الدينية ويرون في الاندماج مع المجتمع العلماني تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وكان “الحريديم” يتمتعون بإعفاءات من الخدمة العسكرية في الماضي، إلا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في يوليو/تموز الماضي بإصدار أوامر استدعاء لهم للخدمة العسكرية.

ويعاني جيش الاحتلال من نقص في عدد العناصر نتيجة القتال على جبهات متعددة منذ فترة، مما ألقى بظلاله على الجدل الداخلي حول تجنيد “الحريديم” لتغطية العجز البشري.