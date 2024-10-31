في قرار مفاجئ.. وزارة الداخلية الإسرائيلية تقطع علاقاتها مع صحيفة هآرتس (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع جميع علاقاتها وتعاونها مع صحيفة هآرتس، ردًّا على تصريحات ناشرها، عاموس شوكين، الذي وصف رجال المقاومة الفلسطينية بـ”مقاتلي الحرية”.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيرتس، اعتبر هذه التصريحات “إساءة إلى دولة إسرائيل وجنودها”، خاصة في ظل الوضع العسكري الراهن، وأمر بوقف جميع الإعلانات والتعاون مع الصحيفة.

وعلى إثر هذا الإعلان، صرح رئيس بلدية نيشر، روعي ليفي، أيضًا بقطع كل العلاقات البلدية مع هآرتس، داعيًا إلى مقاطعتها ماليًّا كـ”وسيلة احتجاج”.

“حكم عنصري وحشي”

وكان عاموس شوكين، مالك مجموعة هآرتس الإعلامية المعروفة بتوجهها الذي يميل إلى يسار الوسط الإسرائيلي، قد أدلى بتصريحات أمس، اتهم فيها حكومة نتنياهو بممارسة “حكم عنصري وحشي” ضد الفلسطينيين، محذرًا من أن ما يحدث في المناطق المحتلة وغزة يمثل “نكبة ثانية”.

وأكد شوكين أمام مؤتمر عقد في العاصمة البريطانية لندن، أن إسرائيل تواجه “مقاتلين مدافعين عن الحرية”، مشددًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وداعيًا في الوقت ذاته، إلى فرض عقوبات على القيادة الإسرائيلية والمستوطنين الذين يعارضون هذا التوجه.