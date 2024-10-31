مرموش يواصل تألقه ويقود فرانكفورت لتخطي مونشنغلادباخ في كأس ألمانيا

واصل المهاجم الدولي المصري عمر مرموش تألقه وقاد فريقه آينتراخت فرانكفورت للتأهل لدور الـ16 في كأس ألمانيا لكرة القدم الأربعاء.

تأهل فرانكفورت بالفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الدور الثاني لكأس ألمانيا، رغم خوض اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب الفريق، البلجيكي آرثر نيكولاس ثييتي، في الدقيقة 15 من المباراة.

وتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدف سجله الفرنسي هوجو إيكيتيكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، غير أن الياباني كو إتاكورا نجح في إدارك التعادل لمونشنغلادباخ بعد مرور دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني، بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء.

ونجح مرموش في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 70 بتسديدة قوية بيسراه بعد تلاعبه بمدافعي المنافس، وذلك بعد مرور 7 دقائق فقط من مشاركته كبديل محل زميله الكرواتي إيغور ماتانوفيتش.

ورفع مرموش رصيده إلى 11 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 9 أهداف في الدوري الألماني “البوندزليجا”، ليتصدر لائحة هدافي المسابقة بالتساوي مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، بالإضافة لتسجيله هدفا في الدوري الأوروبي.