مشاجرة بين مغني روك شهير ومتفرج مؤيد للفلسطينيين خلال حفل في أستراليا (فيديو)

شهدت الحفلة التي كان يحييها توم يورك، مساء الأربعاء، في ملبورن في أستراليا، مشاجرة كلامية بين المغني الرئيسي في فرقة الروك “راديوهيد” ومتفرج متضامن مع غزة.

وكان توم يورك يغنّي منفردا عندما تحداه أحد الحاضرين بين الجمهور بشأن موضوع الحرب في غزة، وسأله “كم طفلا ينبغي أن يُقتل حتى تدين الإبادة الجماعية في غزة؟”.

More of this! Radiohead singer Thom Yorke, a supporter of the Israeli Demonic occupation, leaves the stage during a concert in the Australian city of Melbourne after pro-Palestinian chants ✌️🏽🇵🇸#FreePalestine pic.twitter.com/wJu372ocFC — 🔻 mari 🔻 (@mariresisting) October 30, 2024

“قُل ذلك في وجهي”

فردّ عليه مغني الروك البريطاني، طالبا منه الانضمام إليه على المسرح، وقال “لا تقف هناك مثل الجبان، تعال إلى هنا وقل ذلك في وجهي”.

وجاء خروج المغني بعد أن كرر المحتج حديثه وأضاف “كم من الأطفال سيموتون”؟ فيما سُمعت أصوات من الحشد وهي تطلق صيحات استهجان على الاضطرابات، وعاد يورك للغناء بعد فترة وجيزة.

Thom Yorke of @radiohead responding to someone protesting collective punishment of Palestinians (that Radiohead routinely white washes) with collective punishment of thousands of his fans. Walking off stage blaming one protestor. pic.twitter.com/TntYu3cbpq — Rafael Shimunov ✡️ 🍉 (@rafaelshimunov) October 30, 2024

وقال أحد الحاضرين، إن المحتج “أُبعِد بواسطة أفراد من الأمن، لكنه تابع التواصل مع الناس خارج المكان أيضًا”.

All my heroes turn out to be zeroes. How hard is it, Thom, to just condemn a genocide? https://t.co/J3P6rYD7PX — James Hoff (@james_d_hoff) October 31, 2024

إلغاء حفل في إسرائيل

وفي عام 2017، ندّدت الفرقة البريطانية بحملة تدعوها إلى إلغاء حفلة موسيقية في إسرائيل، ووصفت الدعوات إلى المقاطعة بأنها متعالية و”إهدار كبير للطاقة”.

وكتب المغني في منشور عبر منصة إكس أن “العزف في بلد لا يعني تأييد حكومته” في إشارة إلى حفله في إسرائيل.

Thom Yorke being a d*ck to an anti- genocide protester and having a tantrum. https://t.co/IQgh8G7VZz pic.twitter.com/G2BFtgcKtw — Tash 🌿☽𖤐☾ 🍉 (@ZaffranRiver) October 30, 2024

“نحن لا ندعم نتنياهو”

وقال “لقد أحيينا حفلات في إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما في ظل حكومات متعاقبة، بعضها أكثر ليبرالية من غيرها.. كما هي الحال في الولايات المتحدة“.

وأضاف “نحن لا ندعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكننا نواصل الحفلات في الولايات المتحدة”.