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مشاجرة بين مغني روك شهير ومتفرج مؤيد للفلسطينيين خلال حفل في أستراليا (فيديو)

توم يورك المغني الرئيسي في فرقة الروك "راديوهيد" (رويترز)
31/10/2024

شهدت الحفلة التي كان يحييها توم يورك، مساء الأربعاء، في ملبورن في أستراليا، مشاجرة كلامية بين المغني الرئيسي في فرقة الروك “راديوهيد” ومتفرج متضامن مع غزة.

وكان توم يورك يغنّي منفردا عندما تحداه أحد الحاضرين بين الجمهور بشأن موضوع الحرب في غزة، وسأله “كم طفلا ينبغي أن يُقتل حتى تدين الإبادة الجماعية في غزة؟”.

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“قُل ذلك في وجهي”

فردّ عليه مغني الروك البريطاني، طالبا منه الانضمام إليه على المسرح، وقال “لا تقف هناك مثل الجبان، تعال إلى هنا وقل ذلك في وجهي”.

وجاء خروج المغني بعد أن كرر المحتج حديثه وأضاف “كم من الأطفال سيموتون”؟ فيما سُمعت أصوات من الحشد وهي تطلق صيحات استهجان على الاضطرابات، وعاد يورك للغناء بعد فترة وجيزة.

وقال أحد الحاضرين، إن المحتج “أُبعِد بواسطة أفراد من الأمن، لكنه تابع التواصل مع الناس خارج المكان أيضًا”.

إلغاء حفل في إسرائيل

وفي عام 2017، ندّدت الفرقة البريطانية بحملة تدعوها إلى إلغاء حفلة موسيقية في إسرائيل، ووصفت الدعوات إلى المقاطعة بأنها متعالية و”إهدار كبير للطاقة”.

وكتب المغني في منشور عبر منصة إكس أن “العزف في بلد لا يعني تأييد حكومته” في إشارة إلى حفله في إسرائيل.

“نحن لا ندعم نتنياهو”

وقال “لقد أحيينا حفلات في إسرائيل منذ أكثر من 20 عاما في ظل حكومات متعاقبة، بعضها أكثر ليبرالية من غيرها.. كما هي الحال في الولايات المتحدة“.

وأضاف “نحن لا ندعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكننا نواصل الحفلات في الولايات المتحدة”.

المصدر : الفرنسية

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