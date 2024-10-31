مقتل 5 جراء وابل من صواريخ حزب الله على مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل (فيديو)

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل 5 أشخاص في هجوم على مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، بينهم مزارع و4 عمال أجانب.

كما أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن المدير العام لنجمة داود الحمراء، إصابة 5 أشخاص بجروح إثر وابل صاروخي على بلدة المطلة، أحدهم في حالة حرجة، بينما البقية يعانون من إصابات خطيرة.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر، أنه تم نقل أحد المصابين في الحادث إلى غرفة الإنعاش المكثف، تمهيدا لإجراء عملية جراحية عاجلة له في مستشفى رامبام بمدينة حيفا. وأضافت أن المصاب، الذي يُعتقد أنه عامل أجنبي، يعاني من جروح خطيرة وإصابات بشظايا منتشرة في أنحاء متفرقة من جسده.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 30 صاروخًا من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق الجليل الأوسط والأعلى والغربي شمالي إسرائيل. وأكد حزب الله لاحقًا استهداف جنود إسرائيليين جنوبي منطقة الخيام وبلدة كرمئيل برشقة صاروخية.

ويواصل “حزب الله” بشكل يومي إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية، ومقار استخباراتية، وتجمعات للجنود والمستوطنات في إسرائيل. وبينما تكشف إسرائيل عن جزء من خسائرها البشرية والمادية، يفرض الجيش رقابة عسكرية صارمة على معظم هذه الخسائر، وفقاً لما يشير إليه مراقبون.