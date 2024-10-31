موظفان مفصولان من مايكروسوفت للجزيرة مباشر: أقالونا بمكالمة هاتفية بعد وقفة حداد (فيديو)

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشف موظفان سابقان في شركة مايكروسوفت، عن تفاصيل فصلهما من الشركة، موضحين أنه جرى إنهاء خدماتهما عبر مكالمة هاتفية بعد المشاركة في وقفة حداد على أرواح الشهداء في غزة.

وذكر الموظفان، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هذه الوقفة كانت تهدف إلى جمع التبرعات لدعم أهل فلسطين وتكريم أرواح الضحايا في غزة، وأقيمت تحت مظلة سياسة الشركة ووفقًا للضوابط الداخلية.

موظفان مفصولان من #مايكروسوفت للجزيرة مباشر: “فصلونا بمكالمة هاتفية بعد وقفة حداد” pic.twitter.com/JTiO3gv3vY — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 30, 2024

مكالمة هاتفية

وأوضح الموظف حسام نصر، أن قرار الفصل جاء بعد الوقفة مباشرة، وتحديدًا قرب الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم، عندما تلقى هو وزميله عبده محمد، مكالمة هاتفية من إدارة الشركة تخبرهما بإنهاء خدماتهما.

وأكد أن السبب المعلن للفصل كان “عدم اتباع السياسات الداخلية”، بالرغم من أن الوقفة والتبرعات التي جُمعت خلالها كانت منظمة وفقًا للسياسات المعمول بها في الشركة.

وأشار حسام إلى أن تنظيم الوقفة جرى بدقة تحت مظلة معايير مايكروسوفت الداخلية الخاصة بالفعاليات وجمع التبرعات، لافتًا إلى أن هذا القرار كان غير مبرر من وجهة نظرهما وأنه يعكس موقفًا لا يتماشى مع دعم حرية التعبير والتضامن مع القضايا الإنسانية.