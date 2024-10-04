أبو عبيدة يعلق على عملية “المقاومة الإسلامية في العراق” ضد إسرائيل

أشاد أبو عبيدة -الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس- بالهجوم الذي شنته “المقاومة الإسلامية في العراق” على شمال الجولان ليلة الخميس، وأسفر عن مقتل جندييْن إسرائيليين وإصابة آخريْن.

وقال أبو عبيدة في منشور على منصة تلغرام اليوم الجمعة “نحيي إخواننا في المقاومة الإسلامية العراقية على إسنادها لشعبنا الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني، ونبارك عمليتهم النوعية التي استهدفت بالمسيّرات قوات الاحتلال في الجولان مُخلّفة قتلى وجرحى”.

وأضاف أن هذه العملية “تحمل رسالة للاحتلال بأن تماديك في عدوانك سيجلب لك المزيد من الخسائر والنكسات، وصولا إلى اندحارك عن أرضنا بإذن الله”.

اعتراف إسرائيلي بالفشل

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة آخريْن بجروح خطرة إثر سقوط طائرة مسيرة أُطلقت من العراق على شمال الجولان، ليلة الخميس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القتيلين هما الرقيب دانييل أفيف حاييم صوفر (19 عاما) من عسقلان، والعريف تال درور (19 عاما) من القدس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية فشلت في رصد المسيرة العراقية ولم تفعّل الإنذارات.

وأكدت الإذاعة “للمرة الأولى منذ بداية الحرب تنجح عمليات مجموعات شيعية عراقية بإيقاع قتلى وجرحى”.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة، شن 3 غارات جديدة على مواقع عسكرية إسرائيلية بطائرات مسيّرة.