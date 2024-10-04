غارة إسرائيلية تدمر بناية في بيروت واندلاع حرائق في الجولان جراء صواريخ حزب الله (فيديو)

شهد لبنان وشمالي إسرائيل، اليوم الجمعة، تصعيدًا في الأعمال العسكرية، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بناية سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى إلى دمار كبير في المنطقة.

من جهته، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات للجنود الإسرائيليين في كريات شمونة بصلية صاروخية.

وأدى هذا التبادل العسكري إلى سلسلة من الأحداث، شملت اندلاع حرائق في الجولان وعمليات اعتراض صاروخية من الدفاع الجوي الإسرائيلي، ما يشير إلى تصاعد التوتر بشكل ملحوظ على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

ملعب الراية في بيروت

شن طيران الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الجمعة، غارة عنيفة استهدفت بناية سكنية بمحيط ملعب الراية داخل الضاحية الجنوبية في بيروت.

وتداول ناشطون على وسائل التواصل مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى التي تلت الغارة، وأظهرت حجم الدمار الذي لحق بالمنطقة.

كريات شمونة

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف مقاتليه، ظهر اليوم، تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة بصلية صاروخية.

وأظهر فيديو اعتراض مقذوفات أطلقت من لبنان وسقوطها في كريات شمونة شمالي إسرائيل.

أفيفم شمال إسرائيل

أظهرت مشاهد انطلاق عدد من صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض رشقة صاروخية أطلقت من جنوبي لبنان في أفيفم شمالي إسرائيل.

وأظهر فيديو آخر اندلاع حرائق في الجولان بشمالي إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.