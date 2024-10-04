اللجنة الأولمبية الجزائرية تحسم الجدل بشأن إيقاف “إيمان خليف” مدى الحياة

أنهت اللجنة الأولمبية الجزائرية الجدل بشأن التقارير التي تحدثت عن إيقاف الملاكمة إيمان خليف مدى الحياة.

وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًّا عبر صفحتها على فيسبوك، أكدت فيه أن جميع المعلومات المتداولة حول إيقاف البطلة الأولمبية، التي حققت ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس 2024، غير صحيحة.

وأضافت اللجنة “نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الأخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عموما والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية، هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر واضحة المصدر، للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي الجديد الشرعي”.

شائعات

وعاد اسم إيمان خليف ليتصدر محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أنباء عن إيقاف الملاكمة الجزائرية مدى الحياة، وتجريدها من الألقاب التي حصلت عليها.

وزعمت عدة تقارير، أمس الخميس، أن منظمة الملاكمة العالمية اتخذت قرارًا بإيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف مدى الحياة وتجريدها من جميع ألقابها، وذلك على خلفية نتائج فحص هرموني خضعت له خلال أولمبياد باريس 2024 الذي أقيم الصيف الماضي، وأظهر ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديها.

وصنعت خليف الحدث في منافسات الملاكمة بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بعد أن حققت في النسخة الأخيرة من الألعاب الأولمبية الميدالية الذهبية في منافسات وزن 66 كغ، لتصبح أول عربية تحرز الذهبية في الملاكمة بتاريخ الأولمبياد.

وقالت الملاكمة الجزائرية عقب التتويج باللقب، إن الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد باريس كان أبلغ رد على “الحملة الشرسة” التي تعرضت لها، مضيفة “شرفي فوق كل شيء”.