“نصيحة” من بايدن لإسرائيل بشأن احتمالية ضرب المنشآت النفطية الإيرانية

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل على عدم استهداف المنشآت النفطية الإيرانية ردًا على الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته طهران عليها.

وقال بايدن للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم “لو كنت مكانهم، كنت سأفكر ببدائل غير ضرب حقول النفط”.

وأضاف أنه يعتقد أن إسرائيل لم تتوصل بعد إلى كيفية الرد على إيران، مؤكدًا أن “الإسرائيليين لم يحسموا بعد أمرهم بشأن الرد على الضربة الإيرانية”.

وأكد الرئيس الأمريكي استمرار الاتصالات مع الحلفاء لخفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس حاليًا فرض عقوبات جديدة على إيران.

وشدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل على اتصال مستمر، داعيًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تذكر أنه “لم تساعد أي إدارة أمريكية إسرائيل أكثر من الإدارة الحالية”.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إيران وإسرائيل.

و”ردا على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية وحسن نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”، أطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل، مساء الثلاثاء الماضي، ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وتعهد قادة إسرائيل العسكريين والسياسيين برد عسكري كبير على الهجوم الصاروخي الإيراني، دون تحديد موعد هذا الرد، فيما طالب بعضهم بمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.

فيما توعدت إيران بأنها سترد بضرب “بنية إسرائيل التحتية بشكل واسع وشامل” حال ردت تل أبيب على هجومها الانتقامي.