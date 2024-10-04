زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية

أعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن قواته لن تتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا وقع على بلاده أيّ هجوم من قبل كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الجمعة، عن كيم تحذيره من أنّه “إذا حاول العدو استخدام قوات مسلحة للتعدّي على سيادة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، فإنها ستستخدم دون تردّد كلّ قوة هجومية تمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية”.

وكان كيم قد كشف في سبتمبر/أيلول عن منشأة لتخصيب اليورانيوم وأعرب عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية “بشكل كبير”.

“رد حاسم وساحق”

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح كيم جاء، الأربعاء، خلال تفقّده قاعدة تدريب عسكرية للقوات الخاصة غرب بيونغ يانغ.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قد هدد خلال عرض عسكري لبلاده في وقت سابق من هذا الأسبوع “بإنهاء النظام الكوري الشمالي” إذا استخدمت بيونغ يانغ الأسلحة النووية.

وقال يون “إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام أسلحة نووية فستواجه ردا حاسما وساحقا من جيشنا ومن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا”.

ويتمركز عشرات الآلاف من العسكريين الأمريكيين في كوريا الجنوبية. ولا تمتلك سول أسلحة نووية خاصة بها، لكنها تتمتع بحماية المظلة النووية الأمريكية.

كم رأسا نوويا تمتلك كوريا الشمالية؟

ووصلت العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، حيث أعلنت بيونغ يانغ مؤخرا نشر 250 قاذفة صواريخ بالستية على حدودها الجنوبية.

ووفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن كوريا الشمالية تمتلك حاليا حوالي 50 رأسا نوويا، على الرغم من أن العدد الدقيق غير معروف.

وتتعرض كوريا الشمالية، المعزولة بشكل كبير، لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ. وكانت آخر تجربة نووية معروفة قد وقعت هناك عام 2017.