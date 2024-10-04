إعلام إسرائيلي: هاشم صفي الدين هو المستهدف في هجوم الضاحية الجنوبية (فيديو)

أفاد الإعلام الرسمي اللبناني أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، في واحدة من أعنف الضربات على معقل حزب الله منذ أن بدأت إسرائيل تقصفه في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مراسل موقع (أكسيوس) الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن هدف الضربة الإسرائيلية في بيروت هو القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل لحسن نصر الله، الأمين العام الراحل، وهو ما أكدته القناة الـ14 الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن “سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية”.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مقرب من حزب الله أن عدد الغارات بلغ “إحدى عشرة ضربة إسرائيلية متتالية” أحدثت دويا قويا اهتزت معه الأبنية ووصل صداها وفق شهود عيان إلى مناطق تقع خارج نطاق بيروت وضواحيها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن 37 شهيدا و151 جريحا هو حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.