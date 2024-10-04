عام على الحرب الإسرائيلية على غزة.. تسلسل زمني لأبرز الأحداث

تحلّ يوم الاثنين المقبل الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلّفت دمارا هائلا وخسائر بشرية فادحة. وَفق وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الضحايا الفلسطينيين حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 41,802 شهيدا، بينهم 16,891 طفلا، و96,844 جريحا.

اندلعت شرارة هذه الحرب إثر هجوم مباغت شنته حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات ومواقع إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وفيما يلي تسلسل زمني لأبرز الأحداث التي شهدتها الحرب خلال عام:

عام 2023:

7 أكتوبر: الهجوم المباغت

– شنت حركة حماس هجوما مزدوجا شمل إطلاق نحو 5 آلاف صاروخ وتسلل مسلحين إلى مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية.

– أعلن محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، بدء معركة “طوفان الأقصى”.

– رد الجيش الإسرائيلي بغارات أولية في عملية أطلق عليها اسم “السيوف الحديدية”.

8 أكتوبر: دخول “حزب الله” الحرب

– أطلق حزب الله صواريخ باتجاه مناطق شمال إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف جنوبي لبنان.

13 أكتوبر: إخلاء غزة

– أنذرت إسرائيل سكان محافظتي غزة وشمالي القطاع بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا.

17 أكتوبر: مجزرة “المعمداني”

– استشهد أكثر من 500 فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي العربي “المعمداني” في غزة.

19 أكتوبر: دخول “الحوثي” الحرب

– أطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن باتجاه إسرائيل.

21 أكتوبر: أول قافلة مساعدات

– دخول أول قافلة إغاثية إلى غزة تضم 20 شاحنة أغلبها مواد طبية وغذائية.

27 أكتوبر: بدء العملية البرية

– بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته البرية في محافظة الشمال.

31 أكتوبر: مجزرة جباليا

– قصف الجيش الإسرائيلي حيا سكنيا مكتظا في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وجرح نحو 400 فلسطيني.

15 نوفمبر/تشرين الثاني: اقتحام “الشفاء” الأول

– اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة لمدة 10 أيام.

17 نوفمبر: المجاعة

– أعلنت “أونروا” أن فلسطينيي غزة والشمال أصبحوا “على حافة المجاعة”.

24 نوفمبر: هدنة مؤقتة

– بدأت هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

3 ديسمبر/كانون الأول: عملية برية بخان يونس

– بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شمال مدينة خان يونس.

29 ديسمبر: قضية “إبادة جماعية”

– رفعت جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب “إبادة جماعية”.

عام 2024:

3 يناير/كانون الثاني: اغتيال العاروري

– اغتالت إسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في بيروت.

15 فبراير/شباط: أول اقتحام لمجمع ناصر الطبي

– اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى ناصر المركزي بمدينة خان يونس.

29 فبراير: “مجزرة الطحين”

– استشهد 118 فلسطينيا وجرح 760 آخرين في هجوم إسرائيلي على تجمع للحصول على مساعدات.

8 مارس/آذار: الرصيف البحري

– أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنشاء ميناء مؤقت قرب ساحل غزة لإدخال المساعدات.

18 مارس: ثاني اقتحام لمستشفى الشفاء

– اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء للمرة الثانية.

25 مارس: قرار وقف النار في رمضان

– تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

2 إبريل/نيسان: قتل موظفين من “المطبخ العالمي”

– قتلت إسرائيل 7 موظفين من منظمة “المطبخ المركزي العالمي” بقصف جوي.

13 إبريل: الهجوم الإيراني الأول

– أطلقت إيران 350 صاروخا وطائرة مسيرة على إسرائيل.

6 مايو/أيار: عملية برفح رغم تحذيرات دولية

– أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية في رفح.

31 مايو: مقترح بايدن

– قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار.

8 يونيو/حَزيران: مجزرة النصيرات

– استشهد 274 فلسطينيا في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات.

31 يوليو/تموز: اغتيال هنية

– اغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

6 أغسطس/آب: السنوار رئيسا لحماس

– أعلنت حماس اختيار يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لهنية.

20 أغسطس: تقليص “المنطقة الآمنة”

– حذرت “أونروا” من تقليص إسرائيل لـ”المساحة الآمنة” في غزة إلى 11% فقط من مساحة القطاع.

9 سبتمبر/أيلول: غزة بلا دراسة

– انطلق العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية دون قطاع غزة للعام الثاني على التوالي.

هذا التسلسل الزمني يوضح أبرز الأحداث التي شهدتها الحرب الإسرائيلية على غزة خلال عام كامل، مسلطا الضوء على التطورات الرئيسية والمجازر والعمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على سير الأحداث وحياة الفلسطينيين في القطاع.