200 قتيل ودمار واسع في الولايات المتحدة بسبب الإعصار هيلين (فيديو)

قُتل 200 شخص على الأقل جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع خصوصا في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث قضى أكثر من نصف الضحايا، بحسب ما أفادت مصادر رسمية أمريكية الخميس.

واستنادا الى أرقام رسمية، تم تسجيل مقتل أكثر من 200 فرد في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، وجورجيا، وفلوريدا، وتينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأمريكي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

My friend went to Chimney Rock to help with the ground effort recovery. He just sent me videos. The town is gone. And this is what it looks like across dozens of mountain communities.

Helene is officially the 2nd deadliest hurricane in the last 50 years. pic.twitter.com/98qqeXoSCh

