200 قتيل ودمار واسع في الولايات المتحدة بسبب الإعصار هيلين (فيديو)

قُتل 200 شخص على الأقل جراء الإعصار هيلين الذي اجتاح ولايات عدة في جنوب شرق الولايات المتحدة وتسبب بدمار واسع خصوصا في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث قضى أكثر من نصف الضحايا، بحسب ما أفادت مصادر رسمية أمريكية الخميس.

واستنادا الى أرقام رسمية، تم تسجيل مقتل أكثر من 200 فرد في ولايات كارولاينا الشمالية والجنوبية، وجورجيا، وفلوريدا، وتينيسي وفيرجينيا، ما يجعل من هيلين ثاني أكثر إعصار حصدا للأرواح في البرّ الرئيسي الأمريكي خلال أكثر من نصف قرن، بعد الإعصار كاترينا عام 2005.

My friend went to Chimney Rock to help with the ground effort recovery. He just sent me videos. The town is gone. And this is what it looks like across dozens of mountain communities. Helene is officially the 2nd deadliest hurricane in the last 50 years. pic.twitter.com/98qqeXoSCh — Ella Dorsey (@Ella__Dorsey) October 2, 2024

وأبرزت مقاطع فيديو على منصة إكس قيام قوات الحرس الوطني بإنقاذ القاطنين في المنازل التي أغرقتها المياه وحيواناتهم الأليفة.

A big shoutout to all of the heroes assisting people AND animals in the devastating aftermath of Hurricane Helene. Thank you and may God bless each and every one of you. ❤️ pic.twitter.com/uHXLjCpM2J — 𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖔𝖓𝖊𝖘𝖘™️ (@CL4WS_OUT) October 2, 2024

زيارات باين وهاريس

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أرسل ما يصل إلى ألف جندي للمساعدة في المناطق التي ضربها الإعصار هيلين.

وتم نشر هؤلاء الجنود في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث هناك آلاف من عناصر فرق الانقاذ والحرس الوطني وقوة احتياط يعملون على الأرض.

وتتصدى السلطات للأضرار الكارثية، فيما أوقف حاكم جورجيا بريان كيمب، بشكل مؤقت، تحصيل ضريبة البنزين في الولاية بأمر تنفيذي لإغاثة المجتمعات التي أصبحت معتمدة على الوقود لتزويد منازلها بالطاقة.

وقال حاكم كارولاينا الشمالية راي كوبر “نعلم أن الدمار الذي سببه الإعصار هيلين يفوق الوصف”.

ومن المقرر أن يزور بايدن ولاية كارولاينا الشمالية حيث سيحلق في طائرة هليكوبتر فوق مدينة آشفيل التي غمرتها الفيضانات وهي من أكثر المناطق تضررا جراء العاصفة.

وقال بايدن إنه لم يتمكن من السفر في وقت سابق لأن أجهزة الإنقاذ قالت إن تأمين زيارته سيؤثر على جهودهم المستمرة. وقال البيت الأبيض إنه سيسافر أيضا إلى فلوريدا وجورجيا في الأيام المقبلة.

وستتوجه كامالا هاريس نائبة الرئيس والمرشحة الديموقراطية لانتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني، بشكل منفصل إلى ولاية جورجيا الجنوبية التي لحقت بها أضرار كبيرة جراء العاصفة التي تسببت بفيضانات خلفت دمارا هائلا في منطقة جبال الآبالاش، وعزلت مدنا وقرى.

استمرار انقطاع الكهرباء

وفي ذات السياق ذكرت وكالة رويترز أن خدمات الكهرباء لا تزال مقطوعة عن ما يقرب من 1.3 مليون منزل وشركة في جنوب شرق الولايات المتحدة بعد أن ضرب الإعصار هيلين منطقة بانهاندل بولاية فلوريدا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وانخفضت حالات الانقطاع من نحو 1.7 مليون مع استمرار عودة الكهرباء. وإجمالا، تسببت العاصفة في انقطاع الخدمة عن نحو 5.5 مليون مستخدم، معظمهم في الجنوب الشرقي.