بصواريخ الأرقب والمسيّرات.. “المقاومة الإسلامية” بالعراق تقصف أهدافا حيوية في إسرائيل (شاهد)

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” تنفيذ عملية استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشرت مشاهد توثّق إطلاق طائرات مسيّرة باتجاه تلك الأهداف.

وأظهرت المشاهد إطلاق عدد من المسيّرات من داخل منصات إطلاق مثبتة على الأرض، من منطقة غير معروفة صوب الأهداف الإسرائيلية.

3 أهداف حيوية

وقالت في بيان عبر تليغرام “هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم السبت، ثلاثة أهداف حيوية شمال أراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة”.

وأضافت في بيان لاحق “هاجم مجاهدونا في الساعات الاولى من صباح اليوم، بصواريخ الأرقب (كروز مطور) هدفين الأول في ضواحي حيفا شمالاً، والثاني في جنوب أراضينا المحتلة”، وبثت مشاهد للعملية.

وأكدت أن الاستهداف يأتي “استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ”، مشددة على استمرار العمليات في “دكّ معاقل الأعداء” بوتيرة متصاعدة.

و”المقاومة الإسلامية في العراق” اسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، برز عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وشنّ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسوريا.

وتأتي هذه العملية في إطار التصعيد المتواصل في المنطقة، وسط تزايد التوترات بين الفصائل المسلحة والقوات الإسرائيلية. ولم تصدر حتى الآن تقارير حول حجم الأضرار أو الخسائر الناتجة عن الهجوم.