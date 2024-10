تقارير تكشف: ناقلات عملاقة تغادر “جزيرة النفط” الإيرانية

ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الإخبارية الأمريكية أن صور الأقمار الصناعية كشفت أن عددا من ناقلات النفط الإيرانية غادرت محطة تحميل النفط الرئيسية في جزيرة خرج الإيرانية، وذلك وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأضافت الشبكة الأمريكية أنه يبدو أن شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تخشى هجومًا وشيكًا من جانب إسرائيل، ولهذا قامت بإخلاء الناقلات العملاقة، التي لا تحمل نفطًا في الوقت الحالي، وتنتظر تحميله من جزيرة خرج.

BREAKING: The National Iranian Tanker Company (NITC) appears to be fearing an imminent attack by Israel. Their empty VLCC supertankers vacated the country's largest oil terminal, Kharg Island, yesterday.

Clients: We have located & tagged all of them in satellite imagery. #OOTT

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) October 3, 2024