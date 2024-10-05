كتائب القسام: ردودنا المقبلة ستدفّع الكيان ثمن قراراته الإجرامية

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، ثمانية من مقاتليها استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة مساء الخميس.

وجاء في بيان عسكري صادر عن كتائب القسام أن القصف “أسفر عن استشهاد القائد القسامي زاهي ياسر عوفي، إلى جانب سبعة مجاهدين آخرين هم: أيمن خالد طنجي، باسل محمود نافع، أحمد جمال عبيد، محمد مأمون عنبص، أثير مازن الويسي، مجدي جمال سالم، ومحمود ناصر خريوش”.

وأشار البيان إلى أن الهجوم الإسرائيلي على المخيم أدى إلى استشهاد 20 مواطناً فلسطينياً وإصابة آخرين، في تصعيد جديد للعنف في الضفة الغربية.

وتعهدت كتائب القسام في بيانها بالرد على هذا الهجوم، مؤكدة أن “سلسلة ردودها المقبلة ستكون بالأفعال قبل الأقوال”، وأنها ستجعل قادة إسرائيل يدفعون ثمن ما وصفته بـ”قراراتهم الإجرامية” ضد المدنيين الفلسطينيين والمقاومين.

ردودنا المقبلة ستدفّع قادة إسرائيل ثمن قراراته الإجرامية

استهداف مخيم طولكرم

ومساء الخميس، شنت طائرة حربية إسرائيلية غارة جوية هي الأولى من نوعها بالضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، استشهد فيها 18 فلسطينيا.

وقبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض مخيم طولكرم لقصف إسرائيلي بطائرات مسيرة وعمليات عسكرية مصحوبة بجرافات.

وعلى مدار العام، دمر الجيش الإسرائيلي شوارع المخيم وبنيته التحتية، وخلف دمارا كبيرا في مئات المنازل التي باتت غير صالحة للسكن.

وبموازاة إبادة يرتكبها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد عملياته فيما ضاعف المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ ما أدى إلى استشهاد 741 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6 آلاف و200 واعتقال حوالي 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.