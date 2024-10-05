ماكرون يدعو الى وقف تسليم الأسلحة المستخدمة في غزة لإسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، الى الكف عن تسليم الأسلحة لإسرائيل للقتال في قطاع غزة، معتبرًا أن الأولوية هي للحل السياسي للحرب المستمرة منذ عام.

وقال ماكرون في تصريحات لراديو فرنسا “أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة الى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة لخوض المعارك في غزة”.

وأكد خلال هذه المقابلة، التي تم تسجيلها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أن فرنسا “لا تقوم بتسليم” أسلحة لإسرائيل.

يُذكر أن فرنسا ليست مورّدًا رئيسيًّا للأسلحة لإسرائيل. وأفاد تقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع الفرنسية بأن قيمة صادرات باريس لإسرائيل بلغت 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في العام الماضي.

ماكرون: لم يتم الإصغاء إلينا

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم تغيّر الوضع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خصوصًا مع إسرائيل.

وقال ماكرون “أعتقد أنه لم يتم الاصغاء إلينا، لقد قلت ذلك من جديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأعتقد أن ذلك خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل مستقبلًا”.

وأضاف “إننا نلمس ذلك بوضوح لدى الرأي العام، وبشكل أفظع لدى الرأي العام في المنطقة، إنه في الجوهر استياء يتولد، وكراهية تتغذى عليه”.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت بريطانيا -من جانبها- تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة في غزة.

تجنب التصعيد

وبعد أن بدأت إسرائيل عملية برية في جنوبي لبنان، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مختلفة، أشار ماكرون إلى أن “الأولوية هي تجنب التصعيد”.

وأكد أن “الشعب اللبناني لا يمكن أيضًا التضحية به، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة جديدة”.

تأتي تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بزيارة إلى الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام.

ويختتم بارو جولته، الاثنين، في إسرائيل مع سعي باريس لأداء دور في إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب في لبنان وغزة.