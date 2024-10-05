مع تصاعد التوتر.. كيف تجلي الدول رعاياها من لبنان؟ (فيديو)

بدأت دول من شتى أنحاء العالم عملية إجلاء لرعاياها من لبنان عقب التصعيد الإسرائيلي مع حزب الله واغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، بغارة على بيروت، وبدء الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عملية بريّة.

ويوم الخميس، انضمّت روسيا وفرنسا واليونان إلى قائمة الدول التي أطلقت عمليات لإجلاء مواطنيها من لبنان منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البريّة، وما أعقب ذلك من إطلاق صواريخ بالستية على إسرائيل.

إجلاء آلاف الرعايا

وفّرت السلطات في أستراليا، لمواطنيها مئات المقاعد على متن طائرات لمغادرة لبنان، وأرسلت طائرة عسكرية إلى قبرص في إطار خطة طوارئ.

ويمكن أن تشمل خطة الطوارئ الإجلاء بحرا، لكن السلطات الأسترالية حثت ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها في لبنان على المغادرة جوًّا ما دام مطار بيروت مفتوحا.

أما بلجيكا، فقد نصحت رعاياها بمغادرة لبنان في “أقرب وقت ممكن”، وقالت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا) إن وزارة الخارجية “نصحت المواطنين بمغادرة لبنان في أقرب وقت”.

المغادرة في “أقرب وقت”

يأتي ذلك في وقت أرسلت فيه البرازيل طائرة إيرباص إيه 330 تابعة لسلاح الجو لنقل البرازيليين الذين يريدون مغادرة لبنان، وتقول الحكومة إن نحو 3 آلاف برازيلي يريدون العودة إلى بلدهم.

وتقرر أن تغادر الطائرة وعلى متنها 220 شخصا بيروت أمس الجمعة على أن تقوم برحلتين أسبوعيا.

من جانبها قالت الصين، إنها أجلت مواطنين بسلام، وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إنه تم إجلاء أكثر من “200 مواطن صيني بسلام”.

النقل بحرًا

أمّا كندا، فقد ذكرت تقارير أنها ستنقل رعاياها بحرًا، وتشير تقارير إخبارية من كندا إلى أنها ستتعاون مع أستراليا في إجلاء رعايا البلدين بحرًا، بخطة تتضمن التعاقد مع سفينة تجارية لنقل ألف شخص يوميا.

من جانبها أجلت قبرص نحو 38 من رعاياها من بيروت يوم الخميس على متن طائرة وفرتها اليونان، ويقدر عدد القبارصة في لبنان بما بين 1000 و1500.

الدنمارك لم تبدأ الإجلاء

من جانبها حثت الدنمارك رعاياها على مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن، لكنها قالت إنها لم تبدأ بعد عملية إجلاء إذ لا تزال هناك رحلات تجارية تغادر لبنان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية ستسير رحلات إضافية من بيروت إلى وجهات في أوروبا لتلبية الطلب على الرحلات الجوية لمغادرة البلاد.

فرنسا و”خطط الطوارئ”

ولم تصدر فرنسا أمرا بالإجلاء رغم وجود خطط طوارئ منذ عدة أشهر، وتركز خطط الطوارئ الحالية على قبرص ومطار بيروت وتبحث أيضا عمليات إجلاء عبر تركيا.

وتمتلك فرنسا سفينة حربية في المنطقة، وستصل حاملة طائرات هليكوبتر فرنسية إلى شرق البحر المتوسط في الأيام المقبلة للاستعداد في حالة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا الأجانب من لبنان.

وفي ألمانيا، قالت وزارة الخارجية، إنها نقلت 219 مواطنا ألمانيا آخرين من لبنان أمس الجمعة وإنها تواصل إجلاء الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة والمواطنين المعرضين لأخطار طبية، وقالت إنها ستدعم الآخرين الذين يحاولون المغادرة.

من جانبها، أجلت اليونان 22 من رعاياها يوم الخميس مع بعض القبارصة، وحثت الخارجية اليونانية مواطنيها على مغادرة لبنان وتجنب أي سفر إلى هناك، في حين توجد فرقاطة على أهبة الاستعداد تحسبا لطلب أي مساعدة.

سلامة الجنود

أمّا إيطاليا فقد قلصت عدد الدبلوماسيين وعززت الأمن في سفارتها في بيروت، وحث وزير الخارجية رعايا إيطاليا على مغادرة لبنان وسعى للحصول على ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الجنود الإيطاليين المشاركين في عمليات حفظ السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق برعايا اليابان في لبنان، فقد فرّ 11 منهم إضافة إلى 5 أجانب آخرين من لبنان إلى الأردن على متن طائرة عسكرية يابانية أمس الجمعة، ويوم الخميس كان هناك نحو 50 مواطنا يابانيا في لبنان.

إرسال طائرة عسكرية

وقالت وزارة الدفاع الهولندية إن أمستردام قررت إرسال طائرة عسكرية لإعادة رعاياها من لبنان على متن رحلتين جويتين يومي الجمعة والسبت.

وأضافت أن الرحلتين إلى القاعدة الجوية العسكرية في أيندهوفن ستكونان متاحتين أيضا لمواطني دول أخرى في حال وجود مقاعد كافية.

وفي البرتغال، نصح رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو بعدم السفر إلى لبنان، في حين قدمت السلطات اللبنانية المساعدة في إجلاء عدد صغير من البرتغاليين المقيمين هناك.

روسيا تجلي رعاياها

قال وزير الطوارئ الروسي إن بلاده بدأت إجلاء مواطنيها وإن رحلة خاصة غادرت بيروت الخميس على متنها أفراد أسر البعثة الدبلوماسية، وذكرت وكالة تاس، أن نحو 3 آلاف روسي ومواطنين من دول أخرى في رابطة الدول المستقلة يريدون مغادرة لبنان.

وفي كوريا الجنوبية، قالت وزارة الخارجية، إن طائرة عسكرية كورية، أجلت نحو 97 من مواطنيها وأفراد أسرهم من لبنان.

أمّا تركيا فقد قالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها مستعدة لتنفيذ عملية إجلاء محتملة لأتراك من لبنان جوًّا وبحرًا، وتعمل مع نحو 20 دولة لإجلاء محتمل لرعايا أجانب عبر تركيا.

وهناك نحو 14 ألف تركي مسجلون لدى القنصلية التركية في لبنان، لكن هذا العدد غير مؤكد.

من جانبها قالت إسبانيا إنها تعتزم إرسال طائرتين عسكريتين لإجلاء ما يصل إلى 350 إسبانيا من لبنان.

بريطانيا.. عدد محدود من الرحلات

أمّا الحكومة البريطانية، فقد نصحت رعاياها بالمغادرة، وقالت يوم الخميس إنها نظمت عددا محدودا من رحلات الطيران العارض لمساعدة رعاياها على مغادرة لبنان وكررت نصيحتها لهم بالمغادرة فورا.

وغادر أكثر من 150 بريطانيا وأفراد أسرهم بيروت على متن رحلة استأجرتها الحكومة يوم الأربعاء، ونقلت لندن نحو 700 جندي إلى قبرص لتعزيز وجودها في المنطقة حيث تنشر بالفعل أسطولا عسكريا يشمل سفينتين تابعتين للبحرية الملكية.

أمريكا “سيناريوهات محتملة”

وأمرت الولايات المتحدة بنشر العشرات من قواتها في قبرص للمساعدة على الاستعداد لأي سيناريوهات مثل إجلاء الأمريكيين من لبنان.

وقالت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء إنها تعمل مع شركات الطيران لزيادة عدد الرحلات الجوية من لبنان مع توفير مزيد من المقاعد للأمريكيين.