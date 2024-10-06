إسرائيل تحتفي بإعلامي مصري شهير بعد هجومه على حماس وحزب الله (شاهد)

احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” الإسرائيلي الرسمي بتصريحات الإعلامي المصري الشهير إبراهيم عيسى، بينما أعاد نشر تصريحاته المتلفزة، التي هاجم فيها حزب الله، وبرر خلالها الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان.

وحث الحساب الموثق عبر إكس متابعيه بمشاهدة المقطع بالقول “اسمعوه ولن تندموا أبدًا”.

بينما ذكر في تدوينة حازت تفاعلًا واسعًا أن الإعلامي “تحدّث بالقلم العريض عن حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اللذين أقحما شعبيهما في حرب دون استشارة أحد، ثم يعتبون على مساندة الدول العربية لمغامراتهما”، على حد تعبيره.

وقال الإعلامي المصري إن “حركة حماس وحزب الله خذلا العرب والقضية الفلسطينية، والشعبين الفلسطيني واللبناني، وبعثا لهما الدمار”.

وأشار في تصريحات، عبر برنامجه “حديث القاهرة” على فضائية (القاهرة والناس) المصرية، إلى أن “حزب الله هو من بدأ الحرب ولم يستأذن الشعب اللبناني، ولا الحكومة والدولة”، معتبرًا أنها “وقاحة”.

وذكر عيسى، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أن “الدول العربية لم تخذل حماس وحزب الله في عدم الدفاع عنهما أمام الضربات الإسرائيلية، بل العكس”، مستشهدًا بأن الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في حرب 1967 قام بجولات عدة، بينما أعلم السادات هو الآخر دولًا عربية قبل حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

في حين وصف بتصريحات متلفزة ما حدث في السابع من أكتوبر 2023 بأنه “عملية انتحارية حمقاء، أدت بشعبها إلى كارثة، قام بها فصيل غير وطني”، وفق تعبيره.

وأثار موقف الإعلامي إبراهيم عيسى من المقاومة جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ شن ناشطون هجومًا لاذعًا عليه لتبنّي الحسابات الإسرائيلية موقفه نفسه، وحثها على متابعته، حتى وصفه بعضهم بأنه “ناطق جيد باسم الصفحات العبرية”.