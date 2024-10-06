صحفي أمريكي يضرم النار في نفسه احتجاجا على تغطية CBS للأحداث في غزة ولبنان (شاهد)

أضرم مصور صحفي النار في نفسه احتجاجًا على طريقة تغطية شبكة (CBS) الأمريكية، التي يعمل بها، للحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وكانت الجزيرة مباشر قد أجرت لقاءً مع المصور الأمريكي سامويل مينا جونيور، قبيل إقدامه على إضرام النار في نفسه، كشف خلاله عن نيته الاستقالة من وظيفته مصورًا في شبكة CBS الأمريكية بمدينة فينكس في ولاية أريزونا، مشيرًا إلى أن قراره جاء نتيجة ما وصفه بـ”التعتيم المتعمد” على الجانب الإنساني للكوارث التي يمر بها اللبنانيون والفلسطينيون جراء العدوان الإسرائيلي.

وأشار سامويل إلى أنه طالب القناة بتغطية تأثير الحرب على الجاليات اللبنانية والفلسطينية في فينكس، لكن طلبه رُفض بحجة أن القناة “تهتم بالشأن المحلي”. وأضاف أن “غياب الموضوعية” في تغطية الإعلام الأمريكي للأحداث في غزة ولبنان كان سببًا رئيسيًّا في قراره بالاستقالة، مشددًا على أنه “سيكون فخورًا” إذا أتيحت له الفرصة للعمل مع شبكة الجزيرة.

غياب الموضوعية

وعقب اللقاء بساعات، قام سامويل بإضرام النار في نفسه أثناء مظاهرة احتجاجية ضد الحرب الإسرائيلية، قبل أن يتدخل المتظاهرون ورجال الشرطة لإنقاذه.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن المصور تم إسعافه في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وحتى الآن، لم تصدر السلطات أي تصريحات رسمية بشأن حالته الصحية أو ما إذا كانت ستُوجَّه إليه تهم جنائية.

وقبل الواقعة، كان سامويل قد سلّم فريق الجزيرة مباشر نسخة من خطاب استقالته، الذي أوضح فيه استياءه من غياب الموضوعية في التغطية الإعلامية الأمريكية للأحداث في الشرق الأوسط. وأكد في رسالته أنه اتخذ هذا القرار احتجاجًا على السياسات التحريرية التي “تتجاهل المعاناة الإنسانية” في النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية واللبنانية.

الصحافة الأمريكية تتدهور

وقال الصحفي في نص خطاب الاستقالة “على مدى أجيال عدة، رأينا معايير اتخاذ القرار التحريري في الصحافة الأمريكية تتدهور. الصحافة بطبيعتها تتطلب حساسية ووعيًا بإنسانيتنا. لقد أصبحنا غير مبالين، ولا نشعر، ولا نتفاعل كمراقبين للعالم الذي نعيش فيه”.

وأضاف “الأساس الحقيقي للديمقراطية يعتمد على العملية الانتخابية ومدى إطلاع الجمهور، لأنه إذا لم يكن الجمهور مزودًا بالمعرفة التي يحتاجها لفهم كيفية التصويت، فإن الديمقراطية تتأثر”.

الخطاب المكتوب تم تسليمه على جهاز تخزين “فلاش ميموري”، كما تضمّن إشارات واضحة إلى نية سامويل في بث رسالته علنًا عبر منصة Twitch.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أسفر عن استشهاد 41825 مواطنًا، وإصابة 96910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.