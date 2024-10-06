فصائل المقاومة الفلسطينية تقنص جنديا إسرائيليا في بيت حانون

كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت بالاشتراك مع كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من قنص جندي صهيوني في “شارع البنات” شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان “تمكن مجاهدو سرايا القدس بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من قنص جندي صهيوني في ‘شارع البنات’ شرقي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة”.

وفي بيان منفصل، قالت سرايا القدس إنها استهدفت بقذيفتَي “تي بي جي” غرفة قيادة وتحكم تابعة لجيش العدو الصهيوني المتوغل في شارع الهدد بلوك 2، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

معارك ضارية

من جانبها، كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تخوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محاور التوغل شمالي قطاع غزة.

وقالت في بيان “نخوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية في محاور التوغل شمالي قطاع غزة”.

عملية مشتركة

وكشفت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، أنها قامت بعملية مشتركة مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وقالت ألوية الناصر صلاح الدين “بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، قصفنا موقع قيادة وسيطرة العدو في محور ‘نتساريم’ بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن مقاتليها يخوضون معارك مع قوات الاحتلال المتوغلة.

وذكرت في بيان “يخوض مقاتلونا اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال الصهيوني في محاور التوغل بشمالي قطاع غزة”، وأضافت أن ذلك يأتي ضمن معركة طوفان الأقصى.

توغل إسرائيلي في جباليا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بدء اجتياح بري لمدينة جباليا شمالي القطاع بدعوى منع حركة حماس من إعادة تأهيل قواتها.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة إكس “بدأت قوات الفرقة 162 عملياتها ليلًا في منطقة جباليا، وذلك بعد معلومات استخبارية أولية، وبعد التقييم المستمر للوضع ونشاط القوات الميدانية”.

وادعى جيش الاحتلال “وجود عناصر وبنى تحتية لحماس في المنطقة”، وبرر للهجمات الجديدة بالادعاء أن هناك “محاولات ترميم البنى التحتية التي تقوم بها حماس في المنطقة”.