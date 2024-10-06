فقدت أمّها وشقيقها.. تجربة قاسية عاشتها الطفلة زهراء أثناء قصف إسرائيلي في لبنان (فيديو)

تجلس الطفلة زهراء عاصي -وحيدة وحزينة- في إحدى غرف مستشفى لبيب الطبي بمدينة صيدا اللبنانية، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلتها في منطقة عين الدلب جنوبي لبنان.

وتخضع زهراء للعلاج بعد أن أصيبت في قدمها، وتحدثت مع الجزيرة مباشر عن لحظات القصف، حيث وجدت نفسها محاطة بالدمار بعدما سقطت البناية التي كانت تقف داخلها مع والدتها وشقيقها.

“سقط المبنى على أمي”

قالت زهراء “سمعت أصوات الطائرات الحربية في ذلك اليوم، كنت ألعب في الحديقة بالقرب من منزلنا، بينما كانت أمي تجلس على مقربة، وفجأة سقط المبنى على أمي، وأصبحت تحت الردم”.

وتابعت “أمّا أنا فقد وقعت أحجار ثقيلة على قدمي، ووقع صاروخ على أخي، لكن أحد الأشخاص أسعفني فورًا”.

وتظل تلك اللحظات كابوسًا لا ينتهي، حيث فقدت زهراء كل شيء في لحظة واحدة، ولا تزال تتذكر تفاصيل ذلك اليوم، من مشاعر الفقد والخوف، كما أنها تتساءل عن مصير عائلتها.

وقصة الطفلة اللبنانية زهراء ليست مجرد سرد لمأساة فردية تخصها وحدها، لكنها تعكس قصص الأطفال الذين يتأثرون بشدة في أوقات الحرب.

وتشن إسرائيل منذ 23 من سبتمبر/أيلول الماضي غارات عنيفة على لبنان، أسفرت عن نحو ألفي شهيد وآلاف الجرحى، ونزوح مئات الآلاف من اللبنانيين.