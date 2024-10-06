فيديو مؤثر.. أستاذ سوداني يلقي حصة دراسية بفصل مهجور جراء الحرب آملا في عودة طلابه

قدم الأستاذ السوداني الشهير، مهاجر عبد الرحمن، حصة دراسية افتراضية من داخل فصل مهجور من التلاميذ الذين شردتهم الحرب، بمدرسة سعد بن معاذ، بمنطقة الكدرو، بمدينة الخرطوم بحري، متمنيا عودتهم واستئناف الدراسة.

وأظهر مقطع الفيديو الأستاذ “مهاجر” وهو يقدم حصة دراسية افتراضية، من داخل فصل خالٍ من التلاميذ، متمنيا عودتهم إلى مقاعد الدراسة.

وكان مهاجر قد قرر في يوليو/تموز الماضي حزم حقائبه والعودة من القاهرة إلى أم درمان، وتمنى عودة جميع من شردتهم الحرب إلى السودان.

ويأتي انقطاع الدراسة في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من تبعات الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023، والتي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وخلّفت نحو 10 ملايين نازح ولاجئ، حسب تقديرات الأمم المتحدة.