مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في بئر السبع (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل مجندة إسرائيلية من قوات حرس الحدود، وإصابة 13 آخرين، في عملية إطلاق نار وطعن وقعت في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، وأشارت إلى “تحييد المُنفذ”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن إطلاق النار وقع في المحطة المركزية بالمدينة، وأن السلطات تعمل على تأمين المنطقة والتحقيق في ملابسات الحادث.

وأفادت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية بأن مُنفذ العملية في بئر السبع كان يرتدي واقيًا للرصاص. وفي سياق متصل، أكدت شرطة الاحتلال أنها تُجري عمليات تمشيط بحثًا عن مساعدين محتملين لمُنفذ العملية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن منفذ الهجوم اقتحم سلسلة الأمن في محطة الحافلات المركزية، ودخل لمنصة الصعود إلى الحافلات وشرع بطعن المارة.

ويقع قضاء بئر السبع جنوبي فلسطين على بُعد 71 كيلومترًا جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، ويحده من الغرب قضاء غزة، ومن الشرق الأردن وجنوب البحر الميت ووادي عربة، ومن الشمال قضاء الخليل، ومن الجنوب خليج العقبة وشبه جزيرة سيناء.

وقبل أيام، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤوليتها عن عملية “يافا” التي أدت إلى مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.

وقالت الكتائب في بيان لها إن اثنين من مقاتليها استطاعا “التسلل” إلى داخل إسرائيل، وقاما بـ”طعن أحد الجنود والاستيلاء على سلاحه الآلي، ثم تنفيذ العملية في موقعين مختلفين في قلب تل أبيب، أحدهما داخل محطة للقطارات”.