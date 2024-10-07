خالد مشعل في ذكرى طوفان الأقصى: أفشلنا مخططات تهويد القدس.. وهذا ما حققناه خلال العام الماضي (فيديو)

قال خالد مشعل، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، إن طوفان الأقصى سيظل نقطة سوداء في تاريخ الاحتلال، مؤكدا أن كتائب المقاومة سطّرت ملحمة للنصر رغم ما فعله الاحتلال من جرائم.

وأضاف مشعل في كلمة له، اليوم الاثنين، بمناسبة مرور عام على عملية طوفان الأقصى “دفعنا أثمانا باهظة خلال معركة الطوفان لكن خسائرنا تكتيكية وخسائر العدو استراتيجية. الحركة قدمت رئيسها والكثير من كوادرها ومجاهديها شهداء فداء للقدس والأرض، فالأثمان التي دفعناها دفعتها قبلنا الشعوب التي نالت الحرية، ومعركتنا مصيرية لا فرار منها”.

وأوضح مشعل، أن الاحتلال عجز في غزة عن مواجهة جبهات المقاومة التي قدمت دليلا حيا للقدرة على بناء القوة خلال الظروف الصعبة والقاهرة، مشددا أن مصير الاحتلال إلى زوال، وأن “الطوفان أرسل رسالة مفادها أن وحدة الصف والقتال في جبهات المقاومة ستفضي إلى هزيمة العدو لا محالة”.

هذا ما حققه طوفان الأقصى خلال عام

ولفت إلى أن طوفان الأقصى كان “نقلة موضوعية في مسار المقاومة التي استطاعت بتوفيق الله أولا ثم بخبرتها، إفشال مخططات التهويد في القدس”، داعيا إلى فتح جبهات جديدة للمقاومة، ومؤكدا في الوقت ذاته، أن “العدو يفقد مساره الاستراتيجي ويتعجل فناءه”.

كما أشار مشعل إلى أن “طوفان الأقصى” حقق خلال عام، الكثير مما لم يتحقق سابقا، وأعاد القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ودمر صورة “الكيان الصهيوني” أمام العالم وكشف حقيقته.

وتوجه مشعل، في ختام كلمته، بالشكر إلى رجال المقاومة في كل من لبنان والعراق واليمن، وإلى كل من قدم الدعم والسند لمعركة طوفان الأقصى، مُحيّيا صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني أمام العدوان الإسرائيلي طوال العام الماضي.