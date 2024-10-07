شاهد: لحظة إصابة مصور قناة الجزيرة بقصف الاحتلال خيام نازحين في غزة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق لحظة إصابة مصور قناة الجزيرة، الزميل علي العطار، أثناء قصف جيش الاحتلال خيام نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وكانت الجزيرة مباشر، قد رصدت استهداف مسيّرة إسرائيلية خيام نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح للمرة الثانية؛ مما أسفر عن عدد من الجرحى، بينهم مصور الجزيرة الذي أصيب بشظية في رأسه.

وكان المصور قرب الموقع الذي يضم خيام نازحين والذي أُصيب في وقت سابق اليوم، بقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي تسبب في جرح عدد من الأشخاص، بينهم أطفال.

ورغم الحماية التي يجب أن يتمتعوا بها، لم يتوانَ جيش الاحتلال عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين على مدى عام من حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم.

ومنذ اندلاع الحرب المدعومة بشكل مطلق من الولايات المتحدة، ونتيجة للعمليات الإسرائيلية، استشهد 174 صحفيا فلسطينيا في القطاع، وأصيب أكثر من 190 آخرين.