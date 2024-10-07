شاهد: لحظة قنص جندي إسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيانات منفصلة إن مقاتليها نفذوا عمليات قنص واستهداف لآليات وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وأضافت الكتائب أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما أشارت إلى استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في منطقة التوام شمالي مدينة غزة.

وفي عملية أخرى، أكدت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية مكونة من 10 جنود بعبوة مضادة للأفراد شمال مدينة غزة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأعلنت الكتائب عن تنفيذ عمليات قصف مشتركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى، حيث استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية في محور “نتساريم” باستخدام قذائف الهاون الثقيلة وصواريخ عيار 107 ملم.

وفي السياق، أفادت كتائب القسام بإطلاق صواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114 ملم على مدينة سديروت الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

تأتي هذه العمليات في إطار استمرار المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط تصاعد حدة الصراع وتزايد الخسائر البشرية والمادية على الجانبين.