بعد إطلاق صاروخ من اليمن.. اشتعال نيران في تل أبيب وذعر وهروب بمركز تجاري (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه رصد صاروخًا أرض-أرض أطلق من اليمن نحو وسط البلاد، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدن وبلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى، وأضاف في بيان لاحق أنه اعترض الصاروخ “بنجاح”.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن إطلاق الصاروخ الباليستي من اليمن تجاه منطقة تل أبيب الكبرى جاء “خلال الإعداد لمراسم إحياء ذكرى هجمات 7 أكتوبر”.

وأكدت القناة أن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض بنجاح الصاروخ الذي أطلق من اليمن، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد التحقيق.

وفي أعقاب الحادث، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بتعليق جميع عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حريق في “بيت شيمش” إثر سقوط شظايا الصاروخ الذي اعترض الصاروخ اليمني.

وأظهرت لقطات متداولة هروب المستوطنين داخل أحد المراكز التجارية في وسط إسرائيل.

ولم تعلن جماعة الحوثي اليمنية تبنيها إطلاق الصاروخ حتى الآن.