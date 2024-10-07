كتائب القسام تطلق صواريخ على إسرائيل في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قصف مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لجنوبي قطاع غزة بصواريخ “رجوم”.

وقالت الكتائب، في بيان، اليوم الاثنين، إنها قصفت “موقع صوفا العسكري وتحشدات العدو الإسرائيلي في معبر رفح البري وقرب مغتصبة حوليت ومركز عمليات موقع كرم أبو سالم العسكري بعدد من صواريخ رجوم عيار 114 ملم”.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 4 صواريخ من جنوب قطاع غزة اتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله، إنه “تم إطلاق 4 صواريخ من جنوب قطاع غزة جرى اعتراض 3 منها وسقط واحد في منطقة مفتوحة”.

وسبق ذلك إعلان الجيش، في منشور عبر منصة “إكس”، انطلاق صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقال الجيش، في منشوره، إن “انطلاق صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بغزة جاء في التوقيت ذاته الذي انطلقت فيه صفارات الإنذار بجميع أنحاء إسرائيل إيذانًا ببدء هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

بداية من تلقي التعليمات قبيل ساعة الصفر.. ماذا حدث في الساعات الأولى من ملحمة “#طوفان_الأقصى“؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/8YWCkTBqsK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 6, 2024

وفي السابع من أكتوبر من العام الماضي، هاجمت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى، قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردًّا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى.