مدن تركية تحيي ذكرى طوفان الأقصى (شاهد)

خرجت مظاهرات حاشدة في مدن تركية عدة يوم أمس الأحد، بالتزامن مع الذكرى الأولى لطوفان الأقصى، ودعمًا للمقاومة الفلسطينية في غزة.

ونشر ناشطون ومنصات محلية تركية، صورًا لمظاهرة حاشدة خرجت في العاصمة التركية أنقرة، تضامنًا مع غزة بعد عام من طوفان الأقصى الذي بدأ في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتبعه العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر حتى يومنا هذا.

وأظهرت مشاهد أخرى خروج مئات المتظاهرين في منطقة أوسكودار بمدينة إسطنبول، رافعين الأعلام الفلسطينية واللافتات الداعمة لغزة.

İstanbul da olupta Üsküdar a gelmeyen sadece sosyal medyada varlık gösteren

Klavye Mücahitlerine selam olsun 🇹🇷🇵🇸#Gazze365 pic.twitter.com/Siu8neDg0w — Emrah CEBİROĞLU (@EmrahC1oglu) October 6, 2024

وشهدت مدينة ديار بكر مظاهرة مسائية دعمًا للمقاومة الفلسطينية، وتنديدًا بـ”جرائم الإبادة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.