موجة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية (فيديو)

استهدف قصف إسرائيلي جديد ضاحية بيروت الجنوبية الأحد، وَفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بعد دعوة الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء منطقتين في معقل حزب الله الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام.

وقالت الوكالة اللبنانية الرسمية “شنّ الطيران الحربي المعادي غارتين على الضاحية الجنوبية، استهدفت الأولى منطقة سانت تيريز، والثانية استهدفت منطقة برج البراجنة”.

وفي وقت لاحق، أفادت الوكالة بوقوع غارتين إضافيتين على الضاحية، وصفت إحداهما بـ”العنيفة”.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 6 شهداء و11 جريحا جراء غارة إسرائيلية على منطقة القماطية في محافظة جبل لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد قال في منشور على منصة إكس “تحذير عاجل إلى سكان برج البراجنة والحدث… أنتم موجودون قرب منشآت ومصالح لحزب الله، وجيش الدفاع سينفذ عمليات ضدها قريبا”، طالبا من سكان المنطقتين إخلاءهما.

موجات قصف عنيف للضاحية الجنوبية

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الضاحية الجنوبية تعرضت خلال ليلة الأحد لأكثر من 30 ضربة، في واحدة من أشد موجات القصف حتى الآن.

ويتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي إطلاق النار عبر الحدود بشكل شبه يومي منذ ما يقرب من عام في أعقاب اندلاع الحرب في غزة.

غير أنه منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل غارات جوية مدمرة على أهداف في لبنان خلفت أكثر من ألفي شهيدا، وأجبرت أكثر من مليون لبناني على النزوح من منازلهم.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد بتحقيق “النصر” على حزب الله اللبناني وحركة حماس، عشية الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

3 مناطق عسكرية إسرائيلية على الحدود

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن 3 مناطق عسكرية مغلقة بالشمال في مواجهة حدود لبنان الجنوبية.

وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية في بيان على منصة (إكس) إنه بعد تقييم الوضع “تقرر الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة في منطقة منارا ويفتاح وملكيا على الحدود اللبنانية”، وأوضح أنه “ممنوع الدخول إلى هذه المناطق”.

وفي السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لتدمير بنية تحتية تحت الأرض ومخازن أسلحة ومواقع مراقبة تابعة لحزب الله في القرى اللبنانية المقابلة للمستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

وأوضح البيان أن قوات لواء الكوماندوز وقوات المظليين تقاتل في جنوب لبنان في منطقة جبلية معقدة في قرية محاذية للحدود، تموضع فيها أفراد من حزب الله.