باحثون: تناول القهوة والمشروبات المكربنة بهذه الطريقة قد يعرضك لسكتة دماغية وإليك البدائل

أوصت الدراسات بزيادة استهلاك المياه إلى أكثر من 7 أكواب يوميا

كشفت دراسات علمية حديثة، أن الإفراط في استهلاك القهوة والمشروبات الغازية، التي تحتوي على ثاني أكسيد الكربون مثل الصودا والمياه الفوارة، يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

وشملت هذه الدراسات، التي أجريت في جامعتي غالواي في أيرلندا وماكماستر في كندا، عشرات الآلاف من المشاركين من 27 دولة، ونُشرت في المجلة العلمية “Journal of Stroke”.

ووفقًا لموقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية، أظهرت النتائج أن الاستهلاك المفرط للمشروبات الغازية، سواء المحلاة بالسكر الطبيعي أو الصناعي، يزيد أخطار السكتات بنسبة 22%.

كما وُجد أن استهلاك عصائر الفاكهة يرفع خطر السكتات الناتجة عن نزيف المخ بنسبة 37%، خاصة بين النساء.

ما البديل؟

ووجد الباحثون أن عصائر الفاكهة تحتوي على سكريات ومواد حافظة ضارة، وأوصوا بزيادة استهلاك المياه إلى أكثر من سبعة أكواب يوميًّا للحد من احتمال الإصابة بالسكتات الناتجة عن الجلطات.

وقال أحد الباحثين للموقع “نوصي بتجنب استهلاك المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة، والاعتماد على الماء بديلًا عن ذلك”.

وفي دراسة أخرى، وُجد أن تناول أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًّا يزيد خطر الإصابة بالسكتات بنسبة 37%، بينما يؤدي تناول ثلاثة أو أربعة أكواب من الشاي الأسود أو الأخضر إلى تقليل هذا الخطر بشكل ملحوظ.

كما أشار أحد الباحثين إلى أن ارتفاع ضغط الدم يُعتبر من العوامل الرئيسية التي تزيد أخطار السكتات، إلا أنه يمكن تقليل هذه الأخطار من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين البدنية.