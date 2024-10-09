بعدما أوقعته القرعة مع إسرائيلي.. لاعب فلسطيني يتخلى عن صدارة بطولة عالمية (فيديو)

بعد تخليه عن فرصة الحصول على الميدالية الذهبية لرفضه منازلة لاعبًا إسرائيليًا، روى اللاعب الفلسطيني عبد الرحمن موسى للجزيرة مباشر تفاصيل انسحابه من بطولة العالم للكيك البوكسينج المقامة في أوزبكستان.

وقال عبد الرحمن موسى، وهو من بلدة سلوان شرق رام الله “شاركت في بطولة العالم لرياضة الكيك بوكسينج في أوزبكستان، وعند وصولي إلى دوري نصف النهائي، تفاجأت أن القرعة وضعتني في مواجهة لاعب المنتخب الإسرائيلي”.

وأوضح موسى (22 عاما) أن سبب انسحابه هو أنه “لا تشرفه مصافحة لاعب إسرائيلي أو معاملته بالروح الرياضية التي تستلزمها الرياضة”، مشيرا إلى أن”هؤلاء هم من يقتلون أهلنا في غزة”.

وأردف موسى أن مواطني أوزبكستان استقبلوه بالاحتفاء والدموع، معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

وشدد موسى على أن هدفه ليست الميداليات والجوائز وإنما رفع علم بلاده في جميع المحافل الدولية.

التجهيز للبطولة رغم المعوقات

وعن استعدادات موسى للبطولة، قال مدربه، عبد الحميد حامد، إن “عبد الرحمن كان يجهز نفسه منذ شهرين لهذه البطولة وكان هدفه حصد الميدالية الذهبية لكن شاءت الأقدار أن تقع قرعته مع لاعب إسرائيلي”.

وأضاف حامد أن قرار عدم منافسة اللاعب الاسرائيلي هو قرار وطني وفلسطيني وموقف موحد للمنتخب الفلسطيني.

وعدّد المدرب الصعوبات التي تواجه لاعبي المنتخب الفلسطيني، ومنها “وجود الحواجز بين مدن الضفة والسفر من المعبر وصعوبة تنقل اللاعبين والعمل بجانب التدريب مما يؤثر على صحتهم”.

وعلى سبيل المثال اضطر عبد الرحمن إلى السفر قبل موعد البطولة بخمسة ايام خوفاً من إغلاق الجسر الواصل بين فلسطين والأردن.

يذكر أن أولمبياد باريس 2024 شهدت انسحاب اللعب الجزائري إدريس مسعود من البطولة بعد أو وضعته القرعة في مواجهة لاعب إسرائيلي.