تفاصيل اعتقال إسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة إن “شخصا يحمل جواز سـفر بريطانيا، تبين أنه اسرائيلي، أوقف أمس (الثلاثاء)”، مشيرا إلى أنه كان من بين الإعلاميين الذين وصلوا إلى لبنان في الأسبوعين الماضيين.

وأضافت الصحيفة أنه “لدى تفتيشه، عثر في حوزته على جواز سفر إسرائيلي يحمل صورته، باسم يهوشع ترتكوفيسكي، من مواليد 1982 بالولايات المتحدة”.

وذكرت الصحيفة أنه “قبل نحو أسبوعين، وصل إلى لبنان عشرات الصحفيين والعاملين في “الحقل الإنساني”، جلهم مـن حاملي الجنسيات الأوروبية والأمريكية والأسترالية”، مشيرة إلى أن “المقاومة لاحظت أن بعض الإعلاميين الغربيين يقومون بجولات يومية فـي الضاحية الجنوبية ومناطق معينة، بحجة معاينة الدمار”.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، الأربعاء، إلى اعتقال ترتكوفـيـسـكي، ونقلت عن كاتب سيرته الذاتية لدى مجلة “فيجن” أنه يصف نفسه بأنه “صحفي مستقل درس في كلية لندن للاقتصاد”.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مجلة “فيجن” أن ترتكوفيسكي سبق له العمل في مركز القدس للشؤون العامة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت تـرتـكـوفـيـسـكـي بأنه “كان سابقا من اليهود المتشددين”، وأضافت أنه من القدس، اعتُقل في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الثلاثاء، بعد أن دخل لبنان على أساس أنه “صحفي استقصائي”.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن أنشطة تـرتـكـوفـيـسـكـي “أثارت شكوك الجهات الأمنية في لبنان، فأوقفته وعثرت بحوزته على هوية إسرائيلية”.