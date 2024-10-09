قتيلان وإصابات خطرة في كريات شمونة وحيفا.. حزب الله يمطر شمالي إسرائيل بعشرات الصواريخ (فيديو)

قتل شخصان، الأربعاء، إثر سقوط صواريخ من لبنان المجاور على كريات شمونة شمالي إسرائيل، حسبما أعلنت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية، فيما أصيب 6 آخرون أحدهم بجروح خطرة في قصف على حيفا المدينة الأبرز في شمال إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن خدمة “نجمة داود”، التي تعادل الصليب الأحمر في إسرائيل “عثرنا على رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالى 40 عامًا، فاقدي الوعي ومصابين بشظايا. أجرينا الفحوصات الطبية لهما، لكن إصاباتهما كانت خطيرة واضطررنا إلى إعلان وفاتهما في المكان”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 20 قذيفة أُطلقت من لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المتحدث باسم بلدية كريات شمونة دعوته “من تبقى في المدينة إلى مغادرتها”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن القبة الحديدية لم تعترض الرشقة الصاروخية نحو كريات شمونة وسبب ذلك غير واضح.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب فشل المنظومات الدفاعية في اعتراض الصواريخ التي أطلقت على كريات شمونة.

وكان حزب الله قال “استهدفنا برشقة صاروخية تجمعا لقوات العدو في كريات شمونة وكفر جلعادي شمالي إسرائيل”.

وفي حيفا، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 6 أشخاص أحدهم بجروح خطيرة في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي استهدفت حيفا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد “نحو 40 عملية إطلاق عبرت من الأراضي اللبنانية نحو الجليل الأعلى وخليج حيفا”.