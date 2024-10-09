مشاهد مذهلة لعين الإعصار “ميلتون” تظهر قوته المرعبة قبل أن يضرب فلوريدا (فيديو)

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إعصار ميلتون استعاد قوته ليصبح إعصارًا من الفئة الخامسة أثناء تحرّكه عبر خليج المكسيك، مما أثار مخاوف من هجومه العنيف على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وتُظهر الصور عالية الدقة التي التقطها القمر الصناعي (GOES-19) عين الإعصار ميلتون الصغيرة والقوية، مما يُنذر بعودة الإعصار إلى الحياة من جديد.

The clear, breathtaking eye of Hurricane Milton. Milton is once again a powerful Category 5 storm. pic.twitter.com/wgqjZIJnNj — CIRA (@CIRA_CSU) October 8, 2024

قد تكون أسوأ كارثة طبيعية

وتستعد ولاية فلوريدا للإعصار ميلتون الذي اشتدّ مجددًا يوم الثلاثاء إلى الفئة الخامسة والقصوى، في وقت دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان إلى الفرار محذّرا مما قد تكون أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ قرن.

ومع اقتراب ثاني إعصار ضخم خلال أسبوعين من الساحل الغربي لفلوريدا، ساد شعور بالقلق من كارثة مُحدقة في أوساط السكان الذين سارعوا لتحصين منازلهم والهرب.

وقال بايدن من البيت الأبيض “إنّها مسألة حياة أو موت، وهذه ليست مبالغة”، داعيًا الأشخاص المشمولين في أوامر المغادرة إلى “الإخلاء فورًا، فورًا، فورًا”.

وجاءت تحذيرات بايدن في ظلّ سجال يسبق الانتخابات، إذ انتقدت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس منافسها في الانتخابات دونالد ترامب، بنشر مزاعم كاذبة تفيد بأنّ الجمهوريين حُرموا من نصيبهم في جهود التعافي من الإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة أواخر الشهر الماضي.

A jaw-dropping, high resolution view of Hurricane Milton’s powerful, small eye. This 30-second imagery from GOES-19 is preliminary and non-operational. pic.twitter.com/ExfO6zDbD6 — CIRA (@CIRA_CSU) October 7, 2024

إعصار من الفئة الخامسة

واعتبارًا من الثلاثاء، أعيد تصنيف ميلتون على أنّه إعصار من الفئة الخامسة على مقياس من خمس درجات، تصاحبه رياح تبلغ سرعتها القصوى 270 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.

وقال المركز “يُرجّح بأن تطرأ تغيّرات على شدّته عندما يعبر ميلتون شرق خليج المكسيك، لكن يُتوقّع بأن يكون إعصارًا خطيرًا وكبيرًا لدى وصوله إلى ساحل غرب-وسط فلوريدا ليل الأربعاء”.

وعدّد الحاكم رون ديسانتيس في مؤتمر صحفي، مجموعة كبيرة من البلدات والمقاطعات المعرّضة للخطر. وأفاد بأنّ “شبه الجزيرة التابعة لفلوريدا خاضعة بأكملها لنوع من المتابعة أو التحذير”.

وخصّصت شركات الطيران رحلات إضافية مغادرة من تامبا وأورلاندو وفورت مايرز وساراسوتا، في ظلّ اختناقات مرورية على الطريق المؤدي إلى خارج مدن الولاية ونفاد الوقود في المحطات.