مشاهد مذهلة لعين الإعصار “ميلتون” تظهر قوته المرعبة قبل أن يضرب فلوريدا (فيديو)

أظهرت صور الأقمار الصناعية أن إعصار ميلتون استعاد قوته ليصبح إعصارًا من الفئة الخامسة أثناء تحرّكه عبر خليج المكسيك، مما أثار مخاوف من هجومه العنيف على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

وتُظهر الصور عالية الدقة التي التقطها القمر الصناعي (GOES-19) عين الإعصار ميلتون الصغيرة والقوية، مما يُنذر بعودة الإعصار إلى الحياة من جديد.

Milton is once again a powerful Category 5 storm. pic.twitter.com/wgqjZIJnNj

The clear, breathtaking eye of Hurricane Milton.

وتستعد ولاية فلوريدا للإعصار ميلتون الذي اشتدّ مجددًا يوم الثلاثاء إلى الفئة الخامسة والقصوى، في وقت دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن السكان إلى الفرار محذّرا مما قد تكون أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ قرن.

ومع اقتراب ثاني إعصار ضخم خلال أسبوعين من الساحل الغربي لفلوريدا، ساد شعور بالقلق من كارثة مُحدقة في أوساط السكان الذين سارعوا لتحصين منازلهم والهرب.

وقال بايدن من البيت الأبيض “إنّها مسألة حياة أو موت، وهذه ليست مبالغة”، داعيًا الأشخاص المشمولين في أوامر المغادرة إلى “الإخلاء فورًا، فورًا، فورًا”.

وجاءت تحذيرات بايدن في ظلّ سجال يسبق الانتخابات، إذ انتقدت نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس منافسها في الانتخابات دونالد ترامب، بنشر مزاعم كاذبة تفيد بأنّ الجمهوريين حُرموا من نصيبهم في جهود التعافي من الإعصار هيلين الذي ضرب المنطقة أواخر الشهر الماضي.

A jaw-dropping, high resolution view of Hurricane Milton’s powerful, small eye.

This 30-second imagery from GOES-19 is preliminary and non-operational. pic.twitter.com/ExfO6zDbD6

— CIRA (@CIRA_CSU) October 7, 2024