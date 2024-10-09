“نجوت من الموت لتعلقي بالصلاة”.. فلسطيني يروي قصة فيديو شهير التقط له بعد إصابته (فيديو)

روى الفتى الفلسطيني محمد نجم (16 عاما)، النازح من شمال قطاع غزة إلى مخيم النصيرات، تفاصيل الفيديو الشهير الذي التقط له بعد إصابته بطلق ناري من طائرة استطلاع إسرائيلية (كوادكابتر)، قبل أيام عدة.

وظهر نجم في مقطع مصوّر (فيديو) وهو يصرخ بأعلى صوته أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم إصابته الخطيرة بطلق ناري في رقبته، وأنه يريد أداء صلاة المغرب قبل انقضاء وقتها.

وقال نجم للجزيرة مباشر إنه “نجا من الموت لتعلقه بالصلاة”، حيث كان لديه شعور قوي بعد إصابته بأنه سوف يستشهد، وأنه يجب أن يصلي المغرب قبل ذلك، وخصوصا أنه لم يتمكن من أداء صلاة العصر بسبب انتظاره والدته في الشارع.

وأضاف “كنت أنتظر والدتي في إحدى طرقات مخيم النصيرات، وفجأة أصبت بطلق ناري في رقبتي وسقطت على الأرض ولم أعد قادرًا على تحريك نفسي، وشعرت بصعوبة شديدة في الرؤية ثم غبت عن الوعي”.

“كنت متعجلا لأداء صلاة المغرب”

وتابع “فجأة، وبسبب عدم تمكني من صلاة العصر، وكنت متعجلا لأداء صلاة المغرب، قمت لأطالب بأداء صلاة المغرب قبل أن أستشهد”، مبينًا أنه شعر بقرب استشهاده وأراد ألا يموت قبل أن يصلي.

وأشار إلى أن الطلق الناري الذي أصيب به من طائرة “كوادكابتر” إسرائيلية دخل في رقبته من الخلف، وظل معلقًا أسفل أذنه، حيث جرى إخراجه بعد إجراء عملية جراحية بمستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع.

https://x.com/Ali_AlQaradaghi/status/1842508448371540101

أول حالة من نوعها

وأكد الطبيب الذي عالجه أن هذه أول مرة يتعامل مع حالة من هذا النوع، حيث كان مصابا بشكل واضح، لكنه لا يزال على قيد الحياة، ويستطيع التحرك والتحدث، لافتًا إلى أنه كان يتحدث مع صديقه قبل إصابته بوقت قليل عن إمكانية إصابة أحدهما خلال هذه الحرب.

ومضى الفتى قائلا “اعتبرت هذه رسالة من الله أنه لا يجب أبدا أن أترك فرضا من فروض الصلاة، فقد كنت بين الحياة والموت وطلبت الصلاة”.

وختم بقوله “مللنا من الحروب. نريد وقف الحرب والعودة إلى منازلنا. نحن نعيش معاناة كبيرة للغاية بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية، وأخاف بشدة من إطلاق النار بعد إصابتي”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 41 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 97 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت الركام، ودمار واسع في منازل القطاع وبنيته الأساسية.