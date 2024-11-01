“اطّلعوا شوفوا إيش صار في ابني”.. فلسطيني يصرخ باكيا عقب استشهاد طفله بقصف وسط غزة (شاهد)

نُقلت إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، جثامين ثلاثة شهداء، بينهم طفل، إثر قصف استهدف منزلًا في المخيم؛ فخلّف مشاهد مؤلمة وحالة من الحزن العميق بين أهالي المنطقة.

وتوافد أهالي مخيم النصيرات إلى المستشفى لتوديع أحبائهم الذين راحوا ضحية القصف الإسرائيلي، وبينهم أطفال.

وعلت أصوات الأهالي المكلومين بكلمات تنبض بالحسرة والأسى، فقال أحدهم وقد حمل أشلاء طفله بين يديه “ابني عمره سنتين.. اطّلعوا شوفوا إيش صار فيه” وسط دموعٍ ونحيب تتخلله دعوات لا تتوقف بالرحمة والصبر على الفاجعة.

“ليش هيك بيعملوا؟”

وعبر الأب المكلوم عن ألمه بعبارات ممزوجة بالغضب والتساؤل قائلا “ليش هيك بيعملوا؟”، وأخذ يصرخ مستنكرا العنف الذي يفتك بالأبرياء.

وبين التوسلات والدعاء، أخذ الأهالي المفجوعون يسترجعون لحظات رحيل أحبائهم، مستحضرين ذكرياتهم المؤلمة التي حملت وجع الفراق.

وشنّ جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على شمال مخيم النصيرات؛ مما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفل.